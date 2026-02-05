Юных северян приглашают на специальные кинопоказы к Году единства народов РоссииБлины на Масленицу на семью обойдутся россиянам в этом году почти в 209 рублей
Возбуждение уголовного дела в отношении бывшего главы ЗАТО Видяево признано законным

Прокуратурой Мурманской области признано законным возбуждение уголовного дела в отношении бывшего главы ЗАТО Видяево по факту превышения должностных полномочий.

Установлено, что в период с 2024-го по 2025 годы Сергей Богза, будучи главой ЗАТО Видяево, путем издания незаконных распоряжений об определении мест складирования строительных отходов, образующихся от работ по сносу аварийных домов и ремонту квартир в ЗАТО, с целью получения незаконного вознаграждения от мурманской коммерческой организации за освобождение её от расходов на транспортирование отходов, создал несанкционированный навал строительных отходов на территории ЗАТО.

Определив для складирования отходов карьер, он причинил вред окружающей среде, а также существенно нарушил охраняемые законом интересы государства и муниципального образования ЗАТО Видяево, которому причинён вред на сумму свыше 6 миллионов 800 тысяч рублей.

Уголовным законом за совершённое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

