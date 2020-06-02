Возбуждено уголовное дело по факту обрушения пролёта железнодорожного моста через реку Кола в районе станции Выходной

По мнению специалистов Мурманского следственного отдела на транспорте, были нарушены требований в области безопасности.

Напомним, 1 июня обрушился пролёт железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги. В результате ЧП никто не пострадал.

Следователями незамедлительно был осуществлён выезд на место происшествия, проведён его осмотр.

Анастасия Бров, сарший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации: «В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Расследование уголовного дела находится на личном контроле и.о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России Павла Выменца».