Воздержитесь от дальних поездок! 14 ноября Мурманскую область накроет снегопад и штормовой ветер

Главное управление МЧС России по Мурманской области даёт рекомендации, как себя вести в непогоду.

На улице нельзя находиться вблизи крыш зданий, шатких строений, слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов. По возможности в такие дни необходимо воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте.

Водителям нужно соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия.

Избегайте выхода в лесополосу и на водные объекты. При резком ухудшении погоды, лучше укрыться в ближайшем помещении и переждать сильный заряд.

Туристским группам и отдельным туристам необходимо информировать оперативную дежурную смену МЧС о своём маршруте по телефону 8 (8152) 47-69-60.