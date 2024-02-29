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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.02.24 19:30

Воздушные гимнасты показали отличные результаты на всероссийских соревнованиях

Гибкость и грация – это не дар природы, а результат усердных тренировок. И добиться его может каждый, несмотря на возраст или вес. В этом, например, уверены воздушные гимнасты из Мурманска, которые совсем недавно показали отличные результаты на всероссийских соревнованиях.

С детства многие из нас восхищались воздушными гимнастами в цирке, и, глядя на их выступления, мечтали подобное повторить.

Анжела Поликаркина, руководитель студии воздушного танца: «Все мы в детстве восхищались цирковыми гимнастами. Эти знания передавались только в цирковых училищах. С 2016 года этот спорт хлынул в массы. Сейчас это уже почти официальный вид спорта. Что даёт это детям? Упорство, гибкость, силу характера. Дети не останавливаются перед трудностями».

Заниматься воздушной гимнастикой можно с пяти лет. В мурманской студии около 50 человек познают это искусство. Недавно сборная региона вернулась с всероссийских соревнований по пилонному спорту и воздушной гимнастике, которые проводили в Москве. Успех северянок достоин уважения: наши девочки заняли весь пьедестал в своём направлении.

Анжела Поликаркина, руководитель студии воздушного танца: «Мы поехали в составе сборной Мурманской области. С нами ездила команда из Мончегорска. Мы сейчас уже в топе гимнастов».

Несмотря на то что выступление на такого уровня соревнованиях для нашей команды третье по счёту, волнение у гимнасток всё ещё присутствует. Каждая стремится показать своё мастерство.

Кира Кравчук, воздушная гимнастка: «Мне казалось, что довольно сложно, потому что мы не работали на такое количество людей. Их было много, поэтому мы волновались. Но мне понравилось, что я выступила и заняла второе место».

Алина Ланина, воздушная гимнастка: «Я вначале думала, что будет тяжело, но было средненько. И я заняла два первых места. Я боялась, что начну шататься или испугаюсь, что очень много людей. Потому что на тренировках на тебя смотрит только тренер и команда, а тут судьи. И ты за каждое согнутое колено можешь штраф получить и сбавку».

Воздушная гимнастика - это симбиоз спортивной гимнастики, акробатики, хореографии. Спортсменки тренируются на полотнах, которые созданы из разных материалов. Например, нейлон подходит для цирковых трюков с обрывами. А для сложных балансовых элементов или тренировок детей удобен атлас.

Отметим, что не только дети показали отличные результаты на чемпионате. Мурманчанка Татьяна Гуцлакова выиграла в категории 40+. В обычной жизни она сотрудник библиотеки и всегда была со спортом на «Вы», но когда пришла в студию, её жизнь сильно изменилась.

Татьяна Гуцкалова, воздушная гимнастка: «Если нет базы, как у меня растяжки, то очень трудно нарабатывается. Сложно, приходится преодолевать трудности, боль терпеть и результаты не такие, как у детей. Понятно, что им за счёт растяжки даётся всё быстрее. Но мы потихонечку преодолеваем трудности, по мере своих возможностей и природных данных стараемся чего-то добиваться».

Несмотря на трудности, Татьяна показала отличный результат и стала достойным примером.

Отметим, что девушки не останавливаются на достигнутом, и готовятся к следующим соревнованиям. Скоро они состоятся в Апатитах.

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