Возгорание произошло в одном из учебных корпусов МАУ, по легенде учений

Пожарные расчёты возле главного университета региона многих заставили поволноваться, но пугаться сильно не стоит. Это учения на объектах массового пребывания людей.

Сотрудникам МЧС нужно проверять себя на прочность и оттачивать навыки до совершенства. Для этого организуют пожарно-тактические тренировки.

По легенде, возгорание произошло в одном из учебных корпусов МАУ. Сработала пожарная сигнализация и администрация здания вывела студентов на улицу, но покинуть помещение успели не все.

Спасатели на месте развернули оперативный штаб для координации действий подразделений. Сотрудники газодымозащитной службы провели разведку и приступили к ликвидации возгорания и спасению заблокированных студентов и педагогов.

Тренировка была организована в максимально приближенных к настоящему ЧП условиям.