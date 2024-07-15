День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.07.24 19:30
Возгорание произошло в одном из учебных корпусов МАУ, по легенде учений
Пожарные расчёты возле главного университета региона многих заставили поволноваться, но пугаться сильно не стоит. Это учения на объектах массового пребывания людей.
Сотрудникам МЧС нужно проверять себя на прочность и оттачивать навыки до совершенства. Для этого организуют пожарно-тактические тренировки.
По легенде, возгорание произошло в одном из учебных корпусов МАУ. Сработала пожарная сигнализация и администрация здания вывела студентов на улицу, но покинуть помещение успели не все.
Спасатели на месте развернули оперативный штаб для координации действий подразделений. Сотрудники газодымозащитной службы провели разведку и приступили к ликвидации возгорания и спасению заблокированных студентов и педагогов.
Тренировка была организована в максимально приближенных к настоящему ЧП условиям.
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Последние комментарии
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
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