Возгорание в торгово-развлекательном комплексе Мурманска – легенда учений

Неспешные прогулки по магазинам закончились сигналом тревоги! Речь об учениях, организованных МЧС в одном из торгово-развлекательных комплексов Мурманска.

По легенде учений, произошло возгорание в галерее на третьем этаже. Увидевший это сотрудник, незамедлительно передал информацию по рации и в считанные секунды на месте появилась добровольная пожарная дружина торгово-развлекательного комплекса.

Предприняв попытки справиться с пожаром первичными средствами, они поняли, что без привлечения профессиональных огнеборцев ликвидировать огонь не получится и объявили эвакуацию.

Самое главное, что должны помнить посетители ТЦ в случае тревоги - нельзя паниковать! Работники знают, что необходимо сделать, чтобы все были в безопасности. Доверяйте им, слушайте и выполняйте все указания, советуют спасатели.