Возле Мурманского молодёжного центра гражданско-патриотического воспитания прошёл митинг памяти

Почтить память о бессмертном подвиге солдат пришли не только депутаты и школьники, но ещё и студенты, и курсанты военно-патриотических клубов.

Свечи и лампады зажгли возле стен Мурманского молодежного центра гражданско-патриотического воспитания. Они - дань памяти подвигу солдат, отдавшим жизнь за Родину во время Великой Отечественной войны.

Екатерина Дрешер, специалист Молодёжного центра гражданско-патриотического воспитания г. Мурманска: «Митинг, посвящённый Дню неизвестного солдата», это очень важно, потому что нужно чтить и помнить всех людей, которые погибли, но к сожалению, их не могли найти».

Во время митинга участники прочитали стихи, посвящённые пропавшим без вести воинам, а в самом центре гражданско-патриотического воспитания состоялась «Историческая гостиная».

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Ровно десять лет назад был установлен День памяти неизвестного солдата. В этот день особо вспоминается подвиг наших защитников».

В регионе примерно четыре организации ведут поисковые работы. Их деятельность субсидируется из областного бюджета. Работают общественники в короткий летний период, как правило, в местах ожесточённых боев. Доставая из земли останки бойцов, волонтёры стараются их идентифицировать, найти родственников и даже, порой, передают им найденные рядом личные вещи. Всё это спустя 80 лет после освобождения Заполярья.