День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.08.24 19:30
Возле водоёмов в Заполярье отдыхают не только люди, но и лоси
Пару сохатых запечатлели возле Чунозера.
Животные попали в фотоловушку сотрудников Лапландского заповедника.
В один из жарких дней семья сохатых в составе мамы и малыша вышли к воде, чтобы освежиться и, вероятно, насладиться пением птиц, после чего неспешно начали углубляться в лес.
К слову, посмотреть на красоты природной территории можно без особых проблем. В Лапландском заповеднике принимают гостей, организованы экотропы, есть два музея и саамская экспозиция под открытым небом.
Комментарии
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Последние комментарии
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Владимир
26.07.24 21:32
В Североморске тишь и гладь! Никаких домов и в помине никто уже не ремонтирует...Давным-давно...Может, только на бумагах? Отмывают денежки...
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