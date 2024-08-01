Возле водоёмов в Заполярье отдыхают не только люди, но и лоси

Пару сохатых запечатлели возле Чунозера.

Животные попали в фотоловушку сотрудников Лапландского заповедника.

В один из жарких дней семья сохатых в составе мамы и малыша вышли к воде, чтобы освежиться и, вероятно, насладиться пением птиц, после чего неспешно начали углубляться в лес.

К слову, посмотреть на красоты природной территории можно без особых проблем. В Лапландском заповеднике принимают гостей, организованы экотропы, есть два музея и саамская экспозиция под открытым небом.