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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.06.20 19:30

Возле здания МАГЭ открыли мемориальный комплекс в память о сотрудниках компании, которые участвовали в Великой Отечественной войне

В этот же день новому руководителю Морской арктической геологоразведочной экспедиции губернатор Андрей Чибис передал знак «Почётный гражданин Мурманской области» Геннадия Казанина.

Идея создания памятного мемориала сотрудникам компании МАГЭ, которые участвовали в Великой Отечественной войне, принадлежит руководителю учреждения Геннадию Семеновичу Казанину. Но до открытия комплекса он не дожил. В торжественной церемонии принял участие его сын Алексей Казанин, который продолжает дело отца и теперь работает руководителем организации.

Вместе с губернатором Андреем Чибисом и другими почётными гостями он возложил цветы к мемориалу и почтил память погибших воинов.

После этого для главы региона провели экскурсию по музею МАГЭ. Андрей Чибис ознакомился со всеми значимыми событиями и открытиями компании. Далее участники встречи провели заседание ассоциации полярников. На нём, глава региона передал высшую региональную награду Геннадия Казанина, присвоенную посмертной, знак «Почётный гражданин Мурманской области».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:  «Очень здорово, что МАГЭ сохранило тот потенциал того, как всё это начиналось. И сегодня это высокотехнологичное предприятие с новыми судами, которое готовит новые кадры, даёт возможность и нашим ребятам и тем людям, которые к нам приехали, реализовывать себя в Арктике».

В свою очередь Алексей Казанин пообещал достойно продолжать дело отца. И рассказал, что скоро имя легендарного учёного-геофизика Геннадия Казанина появится на борту нового судна.

лексей Казанин, генеральный директор МАГЭ, член Совета Ассоциации полярников Мурманской области: «Фактически это судно уже есть. Фактически есть название – «Казанин эксплорер». В июле мы планируем его ввести в эксплуатацию. Более того, будет ещё судно в перспективе, которое, если нам позволит экономическая ситуация, будет под названием «Академик Казанин», в честь легендарного руководителя экспедиции, в которой он проработал больше 40 лет».

В завершение заседания участники единогласно приняли Алексея Казанина в члены Совета Ассоциации полярников Мурманской области. Напомним, его отец Геннадий Семенович более 20 лет возглавлял это общество.

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