«Возьми ребёнка за руку! Посмотри по сторонам!» - напутственные трафареты в Мурманске в День защиты детей обновил художник Валентин Петров

По мнению Валентина, очень важно соблюдать правила дорожного движения и брать своего маленько ребёнка за руку при пересечении проезжей части. Такой жест помимо ощущения безопасности позволит малышу острее почувствовать защиту своих родителей.

Валентин известен своими арт-инсталляциями, например, он автор красной клумбы-велосипеда, которая стояла на Пяти Углах в прошлом году. Он же создал огромный пазл в Мурмашах. Но 1 июня, художник решил обновить информационные трафареты на асфальте в центре Мурманска. Несмотря на поток людей, с задачей Петров справился.

По мнению Валентина, очень важно соблюдать правила дорожного движения и брать своего маленько ребёнка за руку при пересечении проезжей части. Такой жест помимо ощущения безопасности позволит малышу острее почувствовать защиту своих родителей.

Валентин Петров, художник: «В День защиты детей я традиционно провожу акцию по нанесению трафарета, символично указывающего на то, что нужно брать ребёнка за руку при переходе через пешеходный переход и смотреть по сторонам».