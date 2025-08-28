Возможность помочь семьям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, есть у каждого из нас

Центр защиты материнства «Колыбель» дал старт благотворительной акции «Доброе сердце».

Олеся Зинчук, директор по маркетингу ТРК «Мурманск Молл»: «Колыбель» - это социальный проект, который помогает семьям, а прежде всего, женщинам с детьми в трудной жизненной ситуации. Они оказывают психологическую, материальную, юридическую помощь и помощь с проживанием».

Акция проходит в торговых центрах «Мурманск Молл» и «Северное Нагорное». В них на первых этажах располагаются инсталляции, на которых размещены зелёные сердца с желаниями. Чтобы принять участие в проекте, нужно приобрести любой указанный на открытках подарок и принести его на информационный пункт торгового комплекса.

Красные сердца на стенде обозначают уже исполненные маленькие мечты. Сделать доброе дело можно до 30 сентября.