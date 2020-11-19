Возможности Центра развития кинопроизводства Мурманской области презентовали на международном кинофестивале «Северный характер»

Международный кинофестиваль «Северный характер» начал свою работу с презентации Центра развития кинопроизводства Мурманской области, который оказывает поддержку всем, кто решает выбрать местом съёмок Кольский полуостров. Трансляция презентации велась в социальных сетях фестиваля.

Как отмечает Светлана Солдатова, руководитель Центра кинопроизводства Мурманской области, Региональный центр развития кинопроизводства был учреждён постановлением областного правительства. Субсидию на продвижение Мурманской области, как площадки для съёмок, а также оказания всевозможной поддержки кинокомпаниям, снимающим фильмы в Заполярье, получил продюсерский центр «Северный характер». Специалисты которого консультируют, сопровождают, предоставляют базу имеющихся локаций и актеров, информацию об услугах и работах для обеспечения съёмок.

Как отметила руководитель Центра кинопроизводства Светлана Солдатова, учреждение уже может похвастаться успешным опытом сотрудничества с разными кинокомпаниями, в том числе зарубежными.

Кроме того, напомнила руководитель Центра, кинокомпании могут получить рибейты из областного бюджета, компенсирующие до 30% понесенных затрат на съёмки в Мурманской области.

Фильмы, которые уже были сняты в Заполярье, зрители увидят в программе международного кинофестиваля «Северный характер». Следить за трансляциями и показами фильмов можно в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube-канале.