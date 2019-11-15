Возня вокруг «рубильника» на улице Транспортной

Проблемы с электричеством в Мурманске на улице Транспортной едва не привели к скандалу. Летом свет пропал в цехе по производству мебели Карины Филёвой. Женщина начала бить тревогу, утверждая, что её права нарушают. Телекомпания «Арктик-ТВ» заинтересовалась этим случаем. На поверку ситуация оказалась гораздо сложнее.

В цехе у Карины Филёвой до недавних пор было темно. Женщина занимается производством мебели, а без электричества оборудование не работает, заказы срывались, сроки горели. По словам предпринимательницы, проблемы начались летом, когда неизвестные ей люди выкупили здание с расположенной в нём трансформаторной подстанцией.

«Я обращалась в прокуратуру Ленинского округа, в полицию обращалась, - вспоминает Карина Филёва, предприниматель. – Из прокуратуры мне, к сожалению, ответ так и не пришёл, а в полиции до сих пор всё разбираются».

С просьбой о помощи бизнес-вумен также обратилась в региональные Общероссийский народный фронт и общественную организацию «Опора России».

«Мы призываем компанию «КолАтомЭнергоСбыт», как гарантирующего поставщика электроэнергии, обратить внимание на эту ситуацию, просим вмешаться, обеспечить выполнение услуг, которые они должны оказывать, как гарантирующий поставщик, решить вопрос с подключением», - говорит Татьяна Уланова, председатель Мурманского регионального отделения общественной организации «Опора России».

Телеканал «Арктик-ТВ» также заинтересовался ситуацией. Мы связались с арендаторами подстанции и поинтересовались, почему одного из предпринимателей, запитанного от этой сети, отключили. Оказалось, всё не так однозначно, как рассказывает бизнес-вумен. Во время беседы с нами и с представителями ОНФ, женщина почему-то забыла сказать о самом главном: перед гарантирующим поставщиком у неё накопились долги. Из-за этого в августе арендатору подстанции пришло письмо из энергокомпании с требованием отключить ИП Филёву от электричества. В случае невыполнения требования электропоставщики пригрозили немалым штрафом. Соответствующий документ есть в распоряжении редакции: «В случае невыполнения данного требования филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» будет вынужден обратиться в органы «Ростехнадзора» по Мурманской области для организации наложения административного штрафа на должностных лиц от 10 до 100 000 рублей или дисквалификацию на срок от двух до трёх лет; на юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей».

Что же получается? Предпринимательница, заявляя о притеснениях, заведомо вводила в заблуждение официальные органы и ОНФ? Ведь не выполнить требования «Колэнерго» новые владельцы подстанции не могли по закону. Более того, чтобы не нарушать ничьих прав, вскоре они потребовали у гарантирующего поставщика сведения о долге абонента.

Мне было передано уведомление об ограничении режима потребления электроэнергии в отношении ИП Филёва. После получения уведомления, потребление электроэнергии было ограничено. Прошу вас предоставить актуальную информацию о состоянии задолженности ИП Филёва и актуальности режима ограничения потребления электроэнергии.

Уставшая сидеть без света Карина Филёва, задолженность перед гарантирующим поставщиком погасила, и электричество в цех незамедлительно подали. Казалось бы, хэппи энд. Но проблемы арендатора на этом не закончились. Дело в том, что трансформаторная подстанция не обслуживалась должным образом уже давно. А ведь в ней есть и оборудование, принадлежащее абонентам, в том числе и самой Карине Филёвой – тоже давно уже не проходившее проверку. Об этом женщина тоже, почему-то, предпочла умолчать. Насколько это хозяйство исправно и безопасно в настоящее время неизвестно. Выводы можно сделать лишь после тщательного обследования, арендатор уже обратился с просьбой об этом в соответствующую структуру. Пока же без соответствующего обслуживания гарантировать бесперебойную работу электросети никто не может.