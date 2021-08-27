Возобновились работы по строительству пешеходного моста в Полярном

Многострадальный объект обещают завершить в сентябре. Пока же у каждого жителя Мурманской области есть возможность следить за ходом работ в режиме онлайн.

С мая по август работы по возведению моста между улицами Моисеева и Душенова в Полярном были приостановлены. Причина - смещение опор вследствие подмывания грунта под ними. Решение проблемы строители нашли не сразу.

Алексей Грачиков, и.о. министра строительства Мурманской области: «Сейчас идёт выравнивание опоры, на сегодняшний день на 4-й опоре уложен армокаркас. Такая же ситуация будет и на третьей опоре. Сегодня приступят к заливке бетоном, чтобы увеличить площадь опоры. По итогам пары дней планируется обеспечить инъектирование, когда раствор высокопрочный цемента будет заливаться под основание данных опор».

Виновных в строительной ошибке ещё предстоит найти, однако, сейчас очевидны недоработки в проектной документации. Проектировщики, по всей видимости, не стали утруждать себя серьёзным исследованиями местности и почвы, теперь же каждые изменения или дополнения в проекте влекут за собой финансовые потери.

Андрей Волков, директор отдела капитального строительства ЗАТО Александровск: «В рамках этих разбирательств будет принято решение. Сейчас рано о чем-то говорить, но у нас, к сожалению, однозначное мнение, что это недоработка проектной организации по данному объекту».

Контроль за ходом работ происходит даже не ежедневно, а ежечасно. Впрочем, следить за возведения конструкции может любой желающий в онлайн-режиме – на объекте установлены видеокамеры. Впрочем, доверие подрядная организация оправдывает хотя бы тем, что не смотря на все проблемы, продолжает строительство и благоустройство территории.

Речь о дополнительных восьми с лишним миллионах рублей, которые выделила область для покрытия расходов, вызванных неточностью проекта. Что касается пространства вокруг моста, то благоустройство также входит в обязательства строительной компании.

К концу сентября жители должны увидеть не только новый пешеходный мост, но и преобразившийся в современное городское пространство овраг вокруг перехода. Если планам, конечно, ничто не помешает.