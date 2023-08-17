Возобновляется продажа железнодорожных билетов за 90 суток почти на все поезда дальнего следования

Речь идёт о поездах дальнего следования, курсирующих на Ленинградском, Казанско-Рязанском, Киевском, Горьковском направлениях Московской и Октябрьской железных дорог.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «РЖД».

Речь идёт о поездах дальнего следования, курсирующих на Ленинградском, Казанско-Рязанском, Киевском, Горьковском направлениях Московской и Октябрьской железных дорог.

Напомним, ограничения вводились из-за масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле. Ранее билеты продавались за 45 дней.

В холдинге отметили, что продолжат снимать ограничения и на другие популярные у пассажиров направления.