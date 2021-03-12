Возобновляются экскурсии на атомный ледокол «Ленин»

Из-за пандемии судно было закрыто для посетителей почти год.

Жителей и гостей города приглашают на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу в 12, 14 и 16 часов. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13 и 15 часов.

Всем посетителям на входе измеряют температуру. Визит на атомный ледокол возможен только в маске. Оплата за экскурсию исключительно бесконтактная. Одна группа не должна быть больше 20 человек.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77.