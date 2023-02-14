Возраст в любви не имеет значения, или Необычная история соединения двух сердец

«Любви все возрасты покорны», - утверждает великий классик. Эти строчки можно отнести к нашим следующим героям. Галина Михайловна Григорьева и Евгений Федорович Дурнов стали молодожёнами уже в зрелом возрасте. Их историю любви узнала наша коллега Анна Шинкаренко.

Они жили рядом, дети друг друга знали, были общие друзья и даже работали оба в рыбной промышленности, но знакомы лично не были.

Так с улыбкой вспоминают историю своей встречи Галина Михайловна и Евгений Федорович. Три года назад всё в их жизни изменилось, они начали много общаться, нашли массу общих тем и при любом расставании скучали друг по другу.

Так Евгений Фёдорович решил сделать своей половинке предложение.

Евгений Фёдорович Дурнов: «Мне нужно было в больницу, чтобы там полностью пройти комиссию. Полечится. А так скукота, скучная без Галинки. Я приезжаю, говорю: «Галя, я предлагаю тебе сердце и руку». Она: «Я согласна». Вот и всё».

Они стеснялись говорить о свадьбе, идти в ЗАГС. Были мысли, а что подумают люди, но все же осмелились и расписались 21 декабря прошлого года. Галине Михайловне сейчас 80, а Евгению Федоровичу 86 лет. И они говорят, что возраст в любви не имеет значения.

Семейная пара не скупится на комплименты в адрес друг друга и всегда находит время признаться в своих чувствах.

Галина Михайловна Григорьева: «Я первый раз в жизни сказала ему, что я люблю. Я даже мужу не говорила, а теперь я могу ему бесконечно говорить, как я его люблю. И с каждым днём всё больше и больше».

Евгений Фёдорович Дурнов: «Я Галину Михайловну люблю. Я вам признаюсь честно, без всяких кривляний».

Галина Михайловна и Евгений Фёдорович пожелали молодёжи и всем семейным парам уступать, понимать и поддерживать друг друга в любой ситуации. И самое главное, любовь сохранит жизнь на земле.