В правительстве России состоялось заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию. На нём выступил губернатор Мурманской области с докладом о реализации мер поддержки строительной отрасли, ЖКХ и возведения транспортных объектов. По мнению Андрея Чибиса, возродить стройку в Заполярье может реновация Больничного городка.

О том, что больничный городок планируют перестраивать, говорят уже несколько месяцев. Сегодня о планах по реновации Андрей Чибис рассказал заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину.

По словам губернатора Мурманской области, уже в этом году начнётся строительство трёх домов, куда переселят жителей «Больнички». Затем стройка начнётся на первом участке старого микрорайона.

Проект не только изменит облик старого района, но и позволит ускорить выполнение программы переселения из ветхого и аварийного жилья. По словам министра строительства Мурманской области Оксаны Астаховой, наш регион изменил сроки окончания реализации этой программы с 2024 на 2022 год.

Оксана Астахова, заместитель губернатора, министр строительства Мурманской области: «Мы не только приобретём жильё и улучшим проживание граждан, мы ещё возведём жильё и улучшим показатели ввода жилья. То есть, две программы сойдутся в одну за счёт той субсидии, которая нам направляется на расселение аварийного жилищного фонда. Конечно, будет легче привлечь и инвестора в реализацию данного мероприятия».

Правительство Мурманской области рассчитывает, что проект поддержат из федерального центра. В том числе в рамках программы по жилищному строительству «Стимул».