Возрождение! Прошло 10 лет после первого выхода программы «Своими словами» на «Арктик-ТВ»

Это сегодня каждый сам себе блогер. А тогда мы даже не могли себе предположить, что наши дети будут зависать в «Тик-токе», а мы будем черпать новости из сториз на страничке в «Инстаграм» губернатора.

В 2010 году заседания Мурманской областной Думы, как и горсовета, начинались с чтения одного единственного интернет-издания. Только там можно было узнать последние сплетни и высказаться обо всём, что накипело. Правда, прикрываясь вымышленными ник-неймами. А тут такой прорыв – собственный видео-блог на телеканале сразу после выпуска новостей.

Идея создания на мурманском телевидении блога принадлежала главному редактору Алексею Коновалову. В первом же выпуске «Своими словами» он объяснил зрителям концепцию необычной программы.

Эстафету передавали друг другу корреспонденты редакции. Сейчас многие из них разлетелись кто куда. Специальный корреспондент Дмитрий Рябов сейчас трудится во Всемирном фонде дикой природы, Екатерина Гладышевская нашла себя в региональном отделении ОНФ.

Ещё один спецкор Виталий Шувалов теперь репортер телеканала «78» в Санкт – Петербурге. Вдохновитель этого проекта Алексей Коновалов возглавил «Крыминформ» и уехал в Севастополь.

На боевом посту осталась Анастасия Карева – знаменитая блондинка в законе. Её коньком всегда были судебные разбирательства.

Ещё один долгожитель – политический обозреватель Александра Ретунская, у которой на каждого общественного деятеля есть досье.

Впрочем, иногда не надо было никаких комментариев, достаточно было просто посмотреть трансляции заседаний областной Думы.

Две пятилетки назад на слуху были те же темы, что и сейчас – стройки, ремонты, ЖКХ, а в качестве ведущих проекта кроме журналистов выступали и сын первого мурманского мэра Игорь Найденов, и политик-экстремал, участник ралли Париж-Дакар Андрей Иванов.

Возмущались, разоблачали и даже просили прощения, например, известный рыбопромышленник Юрий Задворный, листовками которого политические противники обклеили отремонтированные подъезды.

Видимо и нам стоит попросить прощения у зрителей за паузу, программа долгожитель «Своими словами» снова выходит в эфир.

Друзья, я коротко и задорно буду с какой-то периодичностью рассказывать вас своими словами о новостях политики. Намедни Захар Прилепин предложил коммунистам влиться в дружную компанию эсеров, прилепинцев и патриотов.

Мало того на местной политической поляне никто не хочет играть с лидером жиропени Александром Макаревичем. И хотя он сменил вывеску на офисе и утверждает, что теперь он за правду, но правды у Макаревича нет!

Не было на местном уровне никакого объединения эсеров с прилепинцами и патриотами. Люди, поверившие Захару Прилепину, не захотели знаться с «Макаром».

Член Общественного движения «За Правду» первым вышел из проекта, лидер отделения Александр Пашин позже. А после решения съезда побросали билеты на стол рядовые бойцы. С одним из них я имела продолжительную беседу, из которой узнала, что он до сих пор состоит в общественно-политическом движении «За Правду». Имя и фамилию своего осведомителя я сохраню до поры до времени в тайне.

В общем, парней бросили на произвол судьбы, но они ещё надеются на справедливость.

Надеюсь, что завтрашний день принесёт нам более благозвучные политические новости.