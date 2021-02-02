Возвращает молодость суставная гимнастика

Спорт нужен всем и всегда. Физическая активность даёт заряд бодрости и помогает бороться с возрастными заболеваниями. Например, отличный способ сохранить себя в хорошей форме и уменьшить проблемы с суставами, можно с помощью специальной гимнастики.

Суставная гимнастика помогает сохранить гибкость и подвижность, эластичность связок и сухожилий. Такие занятия полезны в любом возрасте, но особенно важны для пожилых людей.

Елена Милосердова: «Я ходила раньше в тренажёрный зал. Но для меня это было немного тяжеловато, учитывая возраст. А здесь я нашла оптимально то, что мне нужно. Я пришла, когда у меня был перерыв в занятиях. Где-то бассейн, домашние занятия. И начинала болеть спина. Я пошла на программу «Здоровая спина» и плавно перешла сюда в группу «50+». И конечно, я на себе почувствовала, со здоровьем стало всё нормально».

Упражнения здесь выполняются плавно, без рывков и в умеренном темпе. Лада Бахолдина много лет занимается фитнесом. И также даёт уроки по суставной гимнастике. Тренировки проводятся малыми группами с индивидуальным подходом к каждому.

Лада Бахолдина, инструктор по фитнесу: «У нас малые группы – от трёх до шести человек. Нужно знать, какие заболевания есть у человека. И, исходя из этого, вести тренировку с акцентом на проблемные точки. Суставная гимнастика полезна всем, а уж в пожилом возрасте тем более. Не секрет, чем мы старше становимся, тем меньше двигаемся. А нужно двигаться больше».

Занятия длятся около часа. Участники обычно совмещают на тренировках суставную гимнастику с дыхательными упражнениями. Таким образом, принося большую пользу организму.

Лада Бахолдина, инструктор по фитнесу: «В нынешних условиях, когда всякие непонятные вирусы пытаются забраться в наш организм, эта гимнастика восхитительна. Дыхательная. Потому что всё - до самых мельчайших капиллярчиков прорабатывается. Восстанавливается голос, кровообращение. Эта гимнастика полезна людям, страдающим сахарным диабетом, потому что улучшается кровообращение и способствует стабильности сахара в крови».

Результат, который получают пожилые люди от таких тренировок, как говорится, на лицо: бодрость в теле, снижение болей и конечно, заряд позитивной энергией.

Елена Фишева: «На суставную гимнастику хожу, потому что и возраст, и физические особенности. Надо поправлять здоровье. Хожу с удовольствием, на каждое занятие хочется обязательно приходить. После занятий приходит приятное расслабление. Чувствуется, что ты поработал и сейчас наполняешься здоровьем, энергией на целый рабочий день».

Любовь Агапова: «Отлично! Адреналин прямо поднимается после занятий. Хочется делать, горы ворочать. Поэтому я довольна. У меня проблемы были с коленками, сейчас уже ушли на второй план».

Заниматься такой гимнастикой можно и дома. Главное, выполнять упражнения правильно и регулярно. Дыхательные занятия ежедневно, а суставные несколько раз в неделю. Однако, если вы новичок в спорте, лучше сначала походить в зал, чтобы начать под присмотром опытного тренера.