Возвращать долги необходимо во время даже в период пандемии – совет судебных приставов

12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?

До Нового года

Когда Владимир Путин проведёт заседание правительства в режиме офлайн

До 1 апреля 2021 года

К 9 мая 2021 года

Теперь мы будем жить с ограничениями всегда

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