Возвращение к традициям: в стране среди школьников набирает популярность советская военно-патриотическая игра «Зарница»

Площадкой для военно-спортивной игры «Зарница» в Заозерске стала одна из частей Северного флота.

Соревноваться участникам состязания пришлось в непростых условиях, но снегопад не помешал школьникам, ведь для них подготовили много интересного, например, на полосе препятствий стоял настоящий БТР, через который нужно было пролезть. Конечно, на каждом этапе за детьми приглядывали военнослужащие, если возникала такая необходимость, то даже немного помогали.

Командир части: «Наши военнослужащие делают всё, чтобы развернуть интересные боевые точки, чтобы это было приближенно к мероприятиям и было похоже на боевую подготовку, какой и мы занимаемся».

Ребята соревновались командами и сплоченно выполняли задания: оказывали первую медицинскую помощь пострадавшему, собирали автоматы Калашникова, а также практиковались в стрельбе по мишеням.

Дарья Чебан, участница «Зарницы»: «Больше всего мне понравилась стрельба, потому что стрельбой я занимаюсь уже около четырёх лет».

Кирилл Салтымаков, участник «Зарницы»: «Мне понравилось беспилотники запускать».

На самом деле «Зарница» не что-то новое, а всего лишь возвращение к хорошо забытому старому. В советское время школьники также соревновались в военно-спортивных играх, да, и само название и принципы «Зарницы» позаимствованы, вот только во времена СССР в ней участвовали пионеры, а испытание больше напомнило имитацию боевых действий, похожую на военные учения.

Игорь Винокур, председатель Совета депутатов ЗАТО город Заозерск: «Всегда вспоминаю о том, что школе и мы принимали участие. Это здорово, когда опять всё это происходит, вернулось на круги своя».

Теперь «Зарницы» проходят с применением современных технологий: беспилотников, моделирования обстановки, стрельбы из различного оружия в электронном тире. Он, кстати, гордость Заозерска - такие есть далеко не везде. Здесь, в том числе, тренируют военнослужащих, заключивших контракт.

Компьютер позволяет смоделировать любую обстановку и любые цели – живую силу или технику противника. Спектр вооружения, которое можно применить, так же широк - от снайперских винтовок до гранатомётов.

От такого оснащения у детей загораются глаза. Ведь дома, кончено, можно пострелять в какой-нибудь компьютерной игре, но такой картинки боя она явно не даст.