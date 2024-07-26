Впереди жаркие выходные: сотрудники ГАИ предупреждают и предлагают

«Чуть-чуть считается», так называется профилактическая акция, которую сотрудники ГАИ проводят в преддверии жарких выходных.

В центре Мурманска инспектор останавливал автолюбителей, не только чтобы проверить документы, но и вручить прохладную воду и ещё раз напомнить о том, что вождение машины в нетрезвом виде запрещено.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «Автоинспекторы напоминают о том, что даже небольшое количество выпитого алкоголя влияет на координацию и внимание на дороге, а также на скорость реакции за рулем. Поэтому некоторые водители могут подумать, что чуть-чуть не считается, но это является огромным заблуждением».

За последние полгода в Мурманске произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На выходных северян ждут жаркие выходные, поэтому стоит вспомнить и о правилах нахождения на солнце. Не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом и надевать головной убор.

Проводите это лето безопасно!