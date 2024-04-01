Впервые активисты-школьники «Движения Первых» стали наставниками отрядов городского оздоровительного лагеря

Вожатый - профессия или призвание? Ответ на этот вопрос искали участники «Профильной смены» в Снежногорске.

Восьмиклассница Яна больше года состоит в «Движении Первых» и, пожалуй, одно из главных приобретенных за это время качеств – это умение брать на себя ответственность. В том числе, на это повлияла и работа с ребятами младшего возраста: целую неделю вместе с активистами «Движения», школьники работали в городском оздоровительном лагере, участвуя в проекте «Профильная смена».

Использовались в программе особые методики, так называемые «конструкторы смены»: это тщательно распланированные по минутам активности, начиная от утреннего приветствия и зарядки до флешмобов, акций, экскурсий и походов.

Яна Могильникова, вожатая «Профильной смены», г. Снежногорск: «Наверное, это полезно для нас, в первую очередь: мы учимся наставническим методам, мы не знаем, что может ожидать нас в будущем, но развиваем лидерские качества».

Девятиклассник Матвей признался нам, что так рано, как на «Профильную смену», он никогда не встаёт, впрочем, настроение каждое утро прекрасное. Как вожатому, юноше достался отряд малышей-первоклассников, а это, признаются педагоги, один из самых сложных школьных возрастов. Но подход, помимо уже известной нам системы наставничества, применяется простой: искренне любить то, что ты делаешь, и тогда нужная атмосфера создастся сама собой.

Матвей Игнатов, вожатый «Профильной смены», г. Снежногорск: «Когда мы приходим, то их глаза наполняются радостью: «Ура, вы пришли!».

Конечно, прежде чем попасть в наставники, пришлось освоить базу, пройти своеобразное обучение «Школы вожатых». Успешно данную программу дополнительного образования реализует педагог Дома детского творчества и специалист «Движения Первых» Татьяна Короленко.

Татьяна Короленко, специалист по организации работы в ЗАТО Александровск РДДМ «Движение Первых», г. Снежногорск: «Вожатые подготовились к смене: выучили кричалки, игры на знакомство и сплочен6ие, как работать с коллективом, изучили периоды лагеря, учитывали возрастные особенности. И я думаю, этот опыт им обязательно пригодится. Важно, что у каждого есть любовь к детям, интерес к тому, что они делают. И дети щедро отвечают им тем же».

За время реализации «Профильной смены» на четырёх отрядах отработали десять вожатых-старшеклассников. Практику активисты планируют повторить уже в более длительном формате – на летней смене городских оздоровительных лагерей.