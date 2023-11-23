Впервые на Камчатке прошла конференция для жён военнослужащих «Тихоокеанская Звезда»

Этот проект - продолжение известной по всей стране «Звезды Севера».

Спустя несколько месяцев это случилось. После положительного опыта организации образовательного тренинга для жён военнослужащих в Калининграде, проект добрался до Камчатки. На полуостров приехали наставники из разных уголков Росси, чтобы на добровольных началах провести мастер-классы и ликбезы на тему здоровья, саморазвития, воспитания детей, стиля и предпринимательства.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Четыре года назад мы первые обратили внимание на возможность самореализации женщин в закрытых маленьких городах. Действительно, объективно найти работу по специальности, найти возможные пути для самореализации очень сложно. Наша программа за четыре года работы даёт действенные результаты. Наши девушки за один день конференции идут учиться, они узнают новые направления, находят хобби и новых друзей по интересам, они узнают о преференциях от государства, которые существуют, они, объединяясь, становятся сильнее, получают новые возможности».

Проект ориентирован также на матерей военнослужащих и женщин в погонах. Информация, транслируемая на конференции, будет полезна всем.

Мария Афонина, практический психолог, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей»: «Женщины всегда подходят, женщины берут контакты и становятся нашими большими друзьями. Мы находимся и в переписке, и общаемся. Слова благодарности всегда. Уточняющие вопросы, очень часто женщины рассказывают про свою ситуацию, что у них происходит в семье, в душе, как они с этим справляются. Если не справляются, просят практического совета, поддержки. Очень часто женщины подходят для того, чтобы просто обняться».

Преимущественно в работе конференции участвовали жительницы закрытого города Вилючинск, но также были слушатели из Елизово и Петропавловска-Камчатского.

С приветственным словом перед ними выступил командующий войсками и силами на Северо-Востоке России Александр Юлдашев.

Александр Юлдашев, командующий войсками и силами на Северо-Востоке России: «Я уверен, что эта конференция даст значимый толчок развитию женского движения на Камчатке и не только тех женщин, которые имеют отношения к вооруженным силам, но и всех женщин Камчатского полуострова».

Ещё одним приглашенным спикером конференции стал Юрий Молодковец, художник-фотограф Государственного Эрмитажа. Отметим, что он уже не впервые выступает на таких встречах. Большинство участниц хотели попасть именно на его мастер-класс.

Юрий Молодковец, фотограф-художник Государственного Эрмитажа: «Я не лектор профессиональный, я фотограф. Мне хочется донести глубокие смыслы, что такое фотография. А мы живём в мире, где все фотографы, мы сейчас все с вами коллеги, осталось, чтобы все коллеги делали одно прекрасное дело - делали фотошедевры, а не скучные фотографии».

Это уже четвертый флот России, присоединившийся к образовательному проекту. «Звезда Севера» объединила Северный флот, Черноморский, Балтийский, а теперь и Тихоокеанский.

Местные организаторы планируют и дальше развивать этот проект с помощью местных спикеров.