Впервые на старт в рамках Полярной Олимпиады вышли и пушистые чемпионы

Соревновательную программу Праздника Севера пополнили состязания по ездовому спорту, а состоялись заезды в Кировске. Управляли упряжками как взрослые спортсмены, так и дети.

Сообщество школьников из Полярного давно учится основам выживания и практикует туристические походы. Не так давно перед юными полярниками открылись новые перспективы: до очередного места стоянки добирались… на собаках. Собачьи упряжки в условиях Крайнего севера неплохой вид транспорта: экологичный и весьма экономичный. Достаточно свежесваренной свиной кости, шутят полярники. Если серьёзно, то едва освоив ездовой спорт, ребята приняли участия в соревнованиях.

Денис Такмаков, обучающийся объединения «Юный Полярник» ЦДО, г. Полярный: «Я могу открывать новые возможности и ездить, например, в новые города. Кировск мне очень понравился, буду сюда ездить, участвовать в соревнованиях».

Соревновательную программу Праздника Севера пополнили состязания по ездовому спорту, а состоялись заезды в Кировске. Управляли упряжками как взрослые спортсмены, так и дети.

Катя Эрденеева, обучающаяся объединения «Юный Полярник» ЦДО, г. Полярный: «Горы, город, красивые места здесь».

Кстати, в ХХ веке соревнования по ездовым гонкам были даже частью Олимпийских игр. Что говорить о Крайнем севере – это и вовсе традиционный вид спорта. Но в Кольском Заполярье история гонок на собачьих упряжках началась в 2011 году.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Помимо спортивной составляющей он дарит массу положительных эмоций. Глядя на таких участников, невозможно остаться равнодушным. В этом году впервые этот вид спорта включён в программу Праздника Севера. Мы рассчитываем, что он станет регулярным, постоянным в рамках Праздника Севера».

Сложнее всего, пожалуй, определиться с выбором тянущей упряжку силы. В первую очередь собак тренируют на выносливость и скорость, однако, не менее важен и характер: животное должно быть дружелюбным и смышлёным, реагируя на команды погонщика.

У Егора не стало проблем с выбором породы.

Егор Фирсов, обучающийся объединения «Юный Полярник» ЦДО, г. Полярный: «Мне нравятся больше всего собаки породы хаски».

Присущие черты, так необходимые для победы в гонках есть, в основном, у собак таких пород, как хаски, самоедская собака, камчатская ездовая, маламут, гренландская собака и лайка эскимосская. Изучать их привычки и не только особенно любит Надя Мирзабекова.

Надя Мирзабекова, обучающаяся объединения «Юный Полярник» ЦДО, г. Полярный: «Мне нравится преодолевать большие расстояния и узнавать новое о собаках».

Более 40 спортсменов из Мурманской, Вологодской, Ленинградской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Республики Карелия приняли участие в заездах. Призёров и победителей определяли в личном зачёте.