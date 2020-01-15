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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.20 19:30

Впервые послание Путина Федеральному Собранию транслировали в общественном транспорте

Президент России Владимир Путин выступил сегодня с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Главными темами стали социальные вопросы от борьбы с бедностью до подъёма демографии и здравоохранения.

Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Впервые событие состоялось в начале года сразу после новогодних каникул. Так, глава страны  задал рабочий тон на предстоящий год, чтобы «быстрее приступить к решению важных национальных задач».

Как и ожидалось, в послании были подняты социальные вопросы. Сейчас Россия переживает сложный демографический период, связанный с малочисленным поколением 90-х годов.

«Судьба России зависит от того, сколько нас будет. Зависит, сколько будет в российских семьях через пять,  десять лет, какими они вырастут, кем станут и какие ценности станут для них опорой в жизни», - сказал Владимир Путин.

Для роста рождаемости Владимир Путин предложил ряд мер, например, будет увеличен материнский капитал на 150 тысяч рублей. Кроме того, впервые в России эту единоразовую выплату смогут получить семьи, где родится первый ребёнок. Ранее на маткапитал могли рассчитывать семьи при рождении второго и последующих детей. Кроме того, в правительстве помогут регионам в развитии сферы дополнительного образования, в том числе  кабинетов искусств в школах. Также все дети с 1-го по 4-й  классы с этого года будут получать бесплатное горячее питание.

«Все должны себя чувствовать в равных условиях, - отмечает Путин. - Не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребёнка прокормить не могут. Мне кажется, что для нашего общества это чрезвычайно важно. Да, мне говорят: даже в советское время с его широкой социальной программой поддержки граждан не было такой меры поддержки. Но и расслоения в обществе тогда такого не было. Я думаю, что эта мера будет оправданной».

В Совете Федерации присутствовали и депутаты Государственной Думы, члены правительства и Госсовета, руководители судебной ветви власти и силовых ведомств. Депутат Государственной Думы РФ Алексей Веллер отметил, что послание в этом году было особенно интересным: «Три поправки показались  мне особенно значимыми: превалирование российского законодательства, запрет иметь чиновникам двойное гражданство и третье - перераспределение полномочий между институтами власти».

Впервые в этом году послание Путина Федеральному Собранию транслировали в общественном транспорте, в аэропортах на горе Эльбрус и даже на международной космической станции.  На территории нашего региона в трёх городах - Мурманске, Коле и Мончегорске также  организовали залы для совместного просмотра.

Ольга Дзюба, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области: «Общероссийский народный фронт создаёт традицию просмотра и обсуждения послания Президента и в соцсети, и в аудитории. Многие  наши инициативы нашли отклик и поддержку».

Послание длилось чуть больше часа, помимо социальных  и внутриполитических вопросов президент отметил, что в этом году исполняется 75-лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Путин поручил создать самый крупный комплекс архивных документов, видео- и фотоматериалов, касающихся военного периода.

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