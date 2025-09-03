Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провёл в Москве стратегическую сессию, посвященную повышению доступности жилья для граждан. На ней губернатор Андрей Чибис представил региональные инициативы, а также выступил с рядом предложений по поддержанию устойчивого роста строительства жилья в Мурманской области.

Во время сессии глава региона сообщил, что регион с 2022 года реализуют программу индивидуального жилищного строительства «Свой дом в Арктике», за два года выдано 1645 сертификатов на сумму более 2 млрд рублей. Кроме того, благодаря поддержке федеральных коллег, в Арктике была запущена программа льготной арктической ипотеки под 2%.

В нашу область зашли крупные федеральные застройщики. Общий ввод жилья вырос в 3 раза, а частных домов – в 5 раз. Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона. Планируется выйти на 1 миллион кв. метров нового жилья за 10 лет.

В числе озвученных губернатором предложений – обеспечить доступ застройщикам к дешевому проектному финансированию и включить Арктическую зону РФ в программу субсидирования комплексной застройки.