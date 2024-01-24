Плюсы аренды студии в КазаниВ Мурманске будет дан старт уникальной экспедиции, проводимой по поручению Президента России Владимира Путина
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.24 19:30

Впервые состоялся «Медиазавтрак» за Полярным кругом

Спикерами необычного мероприятия стали ведущие журналисты, главные редактора и создатели уникальных проектов в медиаиндустрии.

Как коммуницировали с медиапространством в локдаун? Как давали знать о себе в постковидные времена? И как рассказывать людям свои новости в современных реалиях? На эти и другие вопросы ответили топовые издатели, журналисты и блогеры во время первого за Полярным кругом «Медиазавтрака».

Константин Рудер, заместитель директора департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом»: «Всё медиасообщество Мурманска, Мурманской области, а также близлежащих регионов приехало сюда, чтобы ознакомиться с какими-то новыми, уникальными форматами взаимодействия. Послушать нас, экспертов федерального уровня, которые расскажут о своей работе, поделятся лайфхаками, узнать, как в нынешних условиях медиасреда существует».

Мурманск – это база атомного ледокольного флота, где находится немало предприятий «Росатома». Эта компания - генератор событий, а чтобы грамотно и умело всё освещать, сотрудники «Атомфлота» решили познакомиться с медиаиндустрией города, организовав такую встречу.

Евгения Яшина, руководитель проекта «Медиазавтрак»: «Эта история, когда в названии есть ответ. Мы про завтра медиа. Что будет завтра с отраслью, что будет завтра с информацией, как жить нам в этом новом мире».

Среди гостей был и главный редактор новостного сайта в Архангельске Елена Ионайтис, с лайфхаками о поиске правильных подходах к читателям. Спортивный журналист и блогер Стас Рынкевич выступил с лекцией о том, как превратить свое хобби в популярное медиа. Руководитель крупного в стране проекта «Подслушано» Андрей Горбачёв поделился историей личного медиабренда. И Борис Колесников, основатель сервиса покупок за рубежом «Shopoz», показал, как контент помогает в развитии бизнеса.

Евгения Яшина, руководитель проекта «Медиазавтрак»: «Человеку нужен контакт и эмоция, она как раз тет-а-тет - от общения человек-человек, чем, какие-то образы или что-то там, что в новых инструментах есть».

Этот «Медиазавтрак», как утверждают организаторы, - только начало. Госкорпорация «Росатом» планирует ввести комбинированную систему онлайн- и офлайн-встреч в городах своего присутствия.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги 2023 года в ИТ-сфере по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Давид Осипович
20.01.24 22:06
Оценивать развитие региона надо было в промёрзшем здании бывшего пельменного цеха МРК, что на просторах безлюдной территории бывшего ММРП...
Комментарий к новости:Первый зампреда комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов на встрече с губернатором Андреем Чибисом высоко оценил развитие нашего региона
Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (6+)23:20«Из России с любовью: Астрахань». Документальный фильм (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Стали известны профессии, представителям которых предлагают самую высокую и самую низкую зарплаты в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 36 копеек, евро прибавляет почти на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)«АтомЭнергоСбыт» обеспечил 100-процентную собираемость платежей по итогам 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика