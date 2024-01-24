Впервые состоялся «Медиазавтрак» за Полярным кругом

Спикерами необычного мероприятия стали ведущие журналисты, главные редактора и создатели уникальных проектов в медиаиндустрии.

Как коммуницировали с медиапространством в локдаун? Как давали знать о себе в постковидные времена? И как рассказывать людям свои новости в современных реалиях? На эти и другие вопросы ответили топовые издатели, журналисты и блогеры во время первого за Полярным кругом «Медиазавтрака».

Константин Рудер, заместитель директора департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом»: «Всё медиасообщество Мурманска, Мурманской области, а также близлежащих регионов приехало сюда, чтобы ознакомиться с какими-то новыми, уникальными форматами взаимодействия. Послушать нас, экспертов федерального уровня, которые расскажут о своей работе, поделятся лайфхаками, узнать, как в нынешних условиях медиасреда существует».

Мурманск – это база атомного ледокольного флота, где находится немало предприятий «Росатома». Эта компания - генератор событий, а чтобы грамотно и умело всё освещать, сотрудники «Атомфлота» решили познакомиться с медиаиндустрией города, организовав такую встречу.

Евгения Яшина, руководитель проекта «Медиазавтрак»: «Эта история, когда в названии есть ответ. Мы про завтра медиа. Что будет завтра с отраслью, что будет завтра с информацией, как жить нам в этом новом мире».

Среди гостей был и главный редактор новостного сайта в Архангельске Елена Ионайтис, с лайфхаками о поиске правильных подходах к читателям. Спортивный журналист и блогер Стас Рынкевич выступил с лекцией о том, как превратить свое хобби в популярное медиа. Руководитель крупного в стране проекта «Подслушано» Андрей Горбачёв поделился историей личного медиабренда. И Борис Колесников, основатель сервиса покупок за рубежом «Shopoz», показал, как контент помогает в развитии бизнеса.

Евгения Яшина, руководитель проекта «Медиазавтрак»: «Человеку нужен контакт и эмоция, она как раз тет-а-тет - от общения человек-человек, чем, какие-то образы или что-то там, что в новых инструментах есть».

Этот «Медиазавтрак», как утверждают организаторы, - только начало. Госкорпорация «Росатом» планирует ввести комбинированную систему онлайн- и офлайн-встреч в городах своего присутствия.