Впервые стартовал Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ»

Жители Мурманской области тоже могут принять в нём участие, стоит лишь до 31 июля подать заявку на участие.

Как отмечают организаторы, конкурс поможет раскрыть культурное своеобразие многочисленных народов, проживающих в нашей стране, и будет способствовать укреплению межэтнических связей. Участниками могут стать как отдельные граждане, так и коллективы, а также теле- и киностудии.

Чтобы повысить качество конкурсных работ, организаторы подготовят специальный образовательный видеокурс из четырёх уроков. Он будет опубликован на Youtube-канале конкурса «МЫ». Награждение победителей состоится 4 ноября.