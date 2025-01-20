Впервые у нового домика «моржей» на Семёновском озере прошли крещенские купания

В крещенскую ночь десятки людей собрались у проруби на Семёновском озере в Мурманске. И пусть церковь относиться к купаниям в это время сдержанно, священнослужители даже намекают, что так грехи не замолить. И всё же воду в озере каждый год освящают.

Окунались в иордань на Семёновском озере как по одиночке, так и семьями. Для многих это был первый опыт, но хватало и людей, привыкших к ледяной воде. Эмоции и у новичков, и у бывалых участников торжественного события были только самые радостные.

В этом году к мурманчанам присоединился и глава региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я эту традицию соблюдаю. Это особая традиция - именно в Крещение побыть в святой воде. Считаю, что важно эти традиции чтить, продолжать и, конечно, всех, кто ещё не успел это сделать, приглашаю присоединиться ко всем остальным людям, которых сегодня здесь немало. И ещё раз, с праздником всех!».

Для кого-то это праздник, а для кого-то традиция. Однако количество желающих окунуться в ледяную воду в середине зимы только растёт. Обычай крещенских купаний даже в современном мире находит отклик у всех поколений.

Владимир Семенов, протоирей архиерейского совета Мурманской митрополии: «Мы за последние годы, к сожалению, далеко удалились от наших ценностей, перенимая западные. На сегодня я вижу, что эта ситуация просто исправляется, поэтому больше людей желает прикоснуться к тем нашим традициям, которые были заложены много-много веков назад. Поэтому этим и объясняется, что желающих приехать и окунуться на Крещение все больше и больше».

В этом году погода внесла свои коррективы. Во многих городах Заполярья купания были вовсе отменены. Мурманчанам искупаться всё-таки удалось, конечно, под присмотром спасателей.

Ярослав Комарницкий, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Дежурят спасатели, скорая медицинская помощь, сотрудники полиции, сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления. Надеюсь, что всё пройдёт отлично, без эксцессов. Всех поздравляю с праздником!».

В этом году северян, решивших окунуться на Семёновском озере, ждал сюрприз. Впервые купания провели у нового домика «моржей». Здесь можно было переодеться, согреться и попить чай.

В ночь Крещения Господня домик принял ни один десяток северян. Окунуться в купель люди приходили до 4 утра.