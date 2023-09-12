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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.09.23 19:30

Впервые в Апатитах с 13 по 17 сентября стартует неделя «Норвежской моды» от федеральной компании «Орсо Групп»

Проект федеральной компании «Орсо Групп» «Норвежская выставка» направлен на обеспечение новейшими коллекциями верхней одежды даже самых отдаленных регионов России.

Идея проста: работая без посредников, минимизировать затраты за счёт объёма и привезти большой ассортимент верхней одежды по ценам производителя. Здесь представлены норвежские и немецкие пуховики, канадские «Аляски», финские дубленки, кожаные куртки, парки, шубы – исключительно качественные и оригинальные вещи. Особое внимание акцентировано на зарубежных брендах, которые окончательно уходят с российского рынка.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Россия признала Норвегию недружественной, и норвежская компания «Бьерн Ларсон» ушла с российского рынка. Товар остался. Его хранить дорого, вывезти его невозможно. Их либо утилизировать, либо отдать за бесценок. Компания «Орсо групп» выкупила товарный остаток и сейчас распродает его по ценам в четыре раза ниже от цен, которые были представлены в магазинах».

Около 300 моделей и фасонов курток, шуб и дубленок теперь могут выбрать и жители Апатитов. С 13 по 17 сентября с 10 до 20 часов по адресу: г. Апатиты, улица Бредова, 26а (цокольный этаж), рядом с центральным рынком (ориентир - воздушные шары).

«Норвежская выставка» позволит подобрать одежду для всей семьи. А как сделать покупку ещё выгодней, можно узнать в группе «Орсо групп» в соцсети «ВКонтакте».

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Здравствуйте!как то расплывчато везде пишется,г.Санкт-Петербург 9-12 сентября,а можно ,как то поконкретнее,что бы пройти хоть немного,где и когда???Благодарю! *** Вот ссылка на подробную информацию
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