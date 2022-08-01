Впервые в городе Апатиты свои двери открыла ярмарка «Икра и рыба Камчатская»

Традиционная ярмарка для северян «Икра и рыба Камчатская» предлагает апатитчанам и гостям города огромный выбор дальневосточной рыбной продукции. Покупателей ждёт огромный ассортимент рыбы и деликатесов.

Любители дальневосточных деликатесов могут приобрести их на выставке–продаже рядом с Торговым центром «Май».

Традиционная ярмарка для северян «Икра и рыба Камчатская» предлагает апатитчанам и гостям города огромный выбор дальневосточной рыбной продукции. Покупателей ждёт огромный ассортимент рыбы и деликатесов. Особым спросом у северян пользуется наисвежайшая красная икра, белорыбица, чавыча, палтус и кижуч. Также в ассортименте есть белуга, нерка, омуль, и наисвежайшая крупно-зернистая красная икра, которая богата витаминами А, С, Д и фолиевой кислотой.

Ярмарка «Икра и рыба Камчатская» работает для жителей и гостей города Апатиты с 1 по 6 августа включительно. Она располагается рядом с Торговым центром «Май» на улице Козлова, 10.

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