Впервые в городе Апатиты свои двери открыла ярмарка «Икра и рыба Камчатская»
Любители дальневосточных деликатесов могут приобрести их на выставке–продаже рядом с Торговым центром «Май».
Традиционная ярмарка для северян «Икра и рыба Камчатская» предлагает апатитчанам и гостям города огромный выбор дальневосточной рыбной продукции. Покупателей ждёт огромный ассортимент рыбы и деликатесов. Особым спросом у северян пользуется наисвежайшая красная икра, белорыбица, чавыча, палтус и кижуч. Также в ассортименте есть белуга, нерка, омуль, и наисвежайшая крупно-зернистая красная икра, которая богата витаминами А, С, Д и фолиевой кислотой.
Ярмарка «Икра и рыба Камчатская» работает для жителей и гостей города Апатиты с 1 по 6 августа включительно. Она располагается рядом с Торговым центром «Май» на улице Козлова, 10.
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