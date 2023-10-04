Впервые в Калининграде прошла образовательная конференция «Балтийская звезда»

Проект - продолжение известной по всей стране «Звезды Севера». Целеустремленные, смелые женщины вступили в новое комьюнити для того, чтобы стать ещё лучше.

Социальный проект для жён военнослужащих «Звезда Севера» завоёвывает новые регионы России. Продолжением конкурса стала образовательная конференция «Балтийская звезда», которая состоялась в Калининграде.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Это третья «Звезда» на карте России после Черноморского и Северного флотов. Мы очень рады, что здесь зарождается очень сильное женское сообщество. Мы видим это общение, вдохновение, единение женщин, которые будут создавать собственные проекты на местах Балтийского флота, которые будут единой женской силой, поддержки для своего мужчины. То, что заложено в наши ценности, в нашу идеологию конференции «Звезда Севера», «Балтийская звезда» и «Черноморская звезда».

Событие быстро обрело масштабный характер. На торжественной церемонии открытия играл оркестр, а с приветственным словом выступил и командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьёв и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области: «Хочу поблагодарить Евгению Владимировну за инициативу, которая родилась больше трёх лет назад. Нам приятно, что она вышла за пределы Мурманской области, за пределы Северного флота и теперь начинает, объединяет все флота и жён, сестёр, матерей. В общем, всех женщин, которые образуют тыл для наших ребят».

В столицу самого европейского региона страны съехались спикеры из разных уголков России, чтобы поделиться полезными знаниями. Это эксперты в области моды, психологии, бизнеса, женского здоровья.

Вера Едунова, эксперт конференции «Балтийская звезда»: «Я считаю, что жёны военнослужащих - это стереотипное мышление, что она должна заниматься только домом, бытом и детьми. Когда мужья уходят в море, мы сталкиваемся с тем, что ты теряешь абсолютно себя, а теряя себя, мы теряем семью. Моя лекция направлена на то, чтобы девушки вновь обратили внимание на себя, полюбили себя, поверили в себя и наконец начали дарить себя, свои знания, эмоции, харизму, энергию другим людям».

Девушки обсудили наиболее актуальные темы: самореализация, воспитание детей, работа с эмоциями, страхами и многие другие. Всего в конференции приняли участие более 350 женщин.

Проект продолжат развивать и далее. Возможно, совсем скоро мы услышим про «Тихоокеанскую звезду».