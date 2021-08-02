Впервые в Мурманск прибыл новый большой кормовой морозильный траулер «Баренцево море»

Это современное судно построено в Выборге, как говорится, по последнему слову техники. И в заполярный порт он пришёл уже с первым уловом.

«Баренцево море» - российский траулер, предназначенный для промысла донных пород рыб, создан по проекту с норвежской компанией. На судно возлагают большие надежды, ведь он оборудован по последнему слову техники. Некоторые навыки морякам пришлось осваивать в рейсе, переучиваться. Этот траулер первый в отечественных портах оснащён аппарелью, через которую можно выгружать продукцию с борта без портального крана.

Эдуард Малашенков, начальник перегрузочного комплекса Мурманского морского рыбного порта: «Плюс на данном судне в том, что вся продукция находится на паллетах и упакована стрейч-пленкой. Можно сказать, что работа полностью автоматизирована, ручного труда нет, вообще нисколько. Производительность труда вырастет в разы».

На борту «Баренцева моря» помещается более тысячи тонн рыбы. В первом же рейсе в районе архипелага Шпицберген моряки выловили и подготовили почти максимальное количество продукции - мороженной рыбы, плюс 44 тонны муки, 2 тонны рыбного жира. Кстати, производство здесь безотходное. Внутри есть собственная фабрика. Лов траулер ведёт в Баренцевом и Норвежском морях.

Игорь Вирачев, капитан рыболовного судна «Баренцево море»: «После тех судов, на которых я ходил, оно некапризное, его не качает, оно очень хорошо рассчитано по остойчивости».

На судне трудятся 49 членов экипажа. Для них предусмотрены все условия. Есть зоны отдыха с настольными играми и кинозалом, сауна, собственный спортзал. Большая столовая, в которой вкусно и сытно кормят. Готовит морякам повар с 30-летним стажем Вадим Хитриков. Питаются рыбаки трижды в день. Несмотря на разнообразное меню, под конец рейса кухня приедается, признается кок. Но ему всегда есть, чем удивить коллег.

Вадим Хитриков, повар рыболовного судна «Баренцево море»: «Моё любимое блюдо – это блины. Я их делаю и с мясом, и с картошкой, и с капустой. Здесь я делал очень редко, только в ремонте, когда на оборудовании стояли».

Пока этот траулер уникален, но в скором времени появятся ещё три таких судна. Все они также будут носить названия морей, в которые будут ходить на промысел.

Игорь Выговский, заместитель директора промысловой компании: «Мы продолжаем строительство серии судов. У нас четыре судна на Выборгском заводе. Первый уже вышел, второй мы ожидаем к концу года. И дальше, с задержкой в год, наверное, выйдут третий и четвёртый».

Сейчас траулер «Баренцево море» находится на небольшом ремонте после рейса. Но следующий выход запланирован через уже неделю.