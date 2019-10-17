Впервые в Мурманск приехала талантливая режиссёр Осне Во Грейброкк из Норвегии. Интервью с ней – на «Арктик-ТВ»

Для всех любителей киноискусства она презентовала короткометражку «Животное». О чём этот фильм, что её вдохновило на его создание, узнаете сегодня вместе с ведущей Кристиной Харатовой в программе «Проще говоря».

Что нужно для создания успешного фильма? Режиссёр Осне делиться своим рецептом: «Я думаю, что, наверное, мой рецепт в том, что если я не понимаю, для чего мне делать какой-то проект, то им не буду заниматься. Поэтому я всегда основательно подхожу к работе и нацелена на конкретный результат».

Скоро зрители могут увидеть продолжение фильма «Животное» снятого Грейброкк. О чем будет эта история?

«Эта история, которая в какой-то степени вытекает из фильма «Животное». Она о девушках в возрасте чуть старше, которые оказываются в определенной ситуации и думают, что контролируют всё, - рассказывает Осне Во Грейброкк, режиссёр. - Но это сложно для них. На самом деле, оказывается, что нет никакого контроля. Эта история будет происходить в Осло».

Кого из русских кинотворцов выделяет для себя норвежская режиссер?

«Много режиссеров, которые мне интересны и нравятся, - отвечает на вопрос Осне Во Грейброкк, режиссёр. - Но точно могу выделить Андрея Тарковского. Я не скажу, что вдохновлена его творчеством, но я очень благодарна, что у меня была возможность прикоснуться к его творчеству, попробовать понять его язык, который для меня является фантастическим».

Подробнее об этом и многом другом из киноиндустрии Королевства Норвегия узнаете в новом выпуске программы «Проще говоря» - только на телеканале «Арктик-ТВ». Смотрите сегодня, 17 октября, в 20.00.