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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.03.23 19:30

Впервые в Мурманске «Нордическая выставка» представляет демисезонную и зимнюю обувь со скидкой до 70%.

Весна совсем близко, а значит, самое время обновлять гардероб. Купить модную брендовую верхнюю одежду можно с огромными скидками на «Нордической выставке». Большой ассортимент позволит найти куртку или пальто именно на ваш вкус.

«Нордическая выставка» традиционно радует северян разнообразием ассортимента. Высокотехнологичная зимняя и демисезонная одежда не только приятна глазу, но и кошельку. Все товары представлены с огромными скидками.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «На выставке представлено более 100 моделей на демисезон и зиму для всей семьи. размерный ряд у нас от 40 до 76. Сейчас у покупателей есть уникальная возможность приобрести качественную европейскую одежду по ценам в два, а то и в три раза ниже от цен, которые были представлены в магазинах».

Мужские куртки и дубленки европейских и североамериканских брендов – отличный выбор для нашей погоды. А модных женщин представленные модели не только согреют, но и подчеркнут их красоту.

Данила Кочетков, менеджер «Нордической выставки»: «Сейчас большой популярностью пользуются женские демисезонные модели, сделанные из натуральной овчины. Здесь овчина в немного грубой обработке, за счёт этого она выдерживает любые ветра. Также здесь либо кожа, либо замша полностью не промокаемые и не продуваемые. Представлены в такой вариации и в таких вариациях с капюшоном. Все модели двухсторонние».

Основной акцент сделан на весенне-осеннюю коллекцию. Большое поступление кожаных курток и плащей немецкого и итальянского производства, облегченных пуховиков, пальто и дубленок.

Покупатели:

- Вот себе пальтушку купила, которую отпаривают. Аж глаза разбежались. Большой выбор, молодцы!

- Да, я в первый раз. Рядом живу, а два дня не гуляла, зашла случайно. И удачно зашла…

Впервые в Мурманске «Нордическая выставка» представляет демисезонную и зимнюю обувь со скидкой до 70%. Приобрести качественную и модную верхнюю одежду и обувь можно в торговом центре «Флагман» с 14 по 19 марта. А ещё впервые «Нордическая выставка» открыта в Заполярном с 15 по 19 марта.

На правах рекламы.

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