Впервые в Мурманске открылась ярмарка «Вкус Арктики»

На улице Воровского объединенная команда рестораторов и шеф-поваров представляет меню арктической кухни с продукцией местных производителей и даров Баренцева моря.

Вкусно жить не запретишь. И на ярмарке «Вкус Арктики» можно приобщиться к миру изысканной еды. Блюда из морепродуктов, северных ягод, ягеля и оленины представлены здесь в широком ассортименте. От каждого фуд-трака или домика, которые представляют заведение, по несколько позиций. Аппетит разыгрывается сразу, как только входишь на территорию гастро-ярмарки.

Илья Вегера, шеф-повар Арктической кухни: «Там четыре позиции. Тартар из форели с устричным кремом, пита с олениной и клюквенным кремом, обжаренный гребешок в сливочном масле с травами. И подаём также уху с северной креветкой».

За последние несколько лет Арктическая кухня стала популярна далеко за пределами Мурманской области. По всей России люди знакомятся с нашими продуктами.

Максим Галецкий, шеф-повар Арктической кухни: «Мне кажется, это вкус понятный всем россиянам, не только жителям Мурманска. Это наши простые продукты, которые все едят с детства. Поэтому, это наверное, не какое-то европейское направление или другой страны, это наш российский вкус, северный вкус, который понятен всем».

Для ярмарки «Вкус Арктики» рестораторы разработали специальное меню. Чтобы, как говориться, влюбить в северные блюда раз и навсегда всех и местных жителей и гостей города.

Светлана Козейко, шеф-повар Арктической кухни: «У нас есть такое блюдо - беляши. Но беляши не обычные, а с крабом! Очень гостям понравилось. Я даже думаю, ввести это блюдо в меню на постоянной основе, потому что в течение трёх часов было куплено 300 беляшей».

И действительно, такой тестовый формат нравится не только поварам, но и гостям ярмарки. Они становятся первыми, кто пробует новые блюда от именитых рестораторов. И что особенно важно, все это изобилие по умеренным ценам.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Это было одно из условий. Мы просили представить меню с обязательной ценой, которая будет ниже цены в ресторане. Это порядка 30-процентная скидка на блюда ресторанной кухни».

Сложно подсчитать число людей, посетивших ярмарку за первый день работы. Ни на минуту здесь не бывает пусто. И каждый гость заряжается только положительными эмоциями. И от вкусной еды, и от общей атмосферы праздника:

- Невероятно, всё очень вкусно. Я советую приходить всем, пробовать у каждого домика что-то, найти любимый домик, где можно будет попробовать вкусную Арктическую кухню.

- Пришёл на ярмарку. Очень здоровское мероприятие! На самом деле. Можно отправить даже открытки своим знакомым, что я и сделал. Можно сфотографироваться напротив стенда «На Севере – жить» и напечатать фотографию. Очень интересно. Много еды разной можно попробовать, ту которую я ещё не пробовал на Кольском полуострове».

В рамках фестиваля организована и туристическая выставка, фотозоны, развлекательная и концертная программы, а также многое другое. Посетить ярмарку «Вкус Арктики» можно до конца недели, она работает с 11 до 19 часов на улице Воровского.