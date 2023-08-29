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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.08.23 19:30

Впервые в Мурманске провели городской педсовет для сотрудников учреждений сферы культуры

На большом собрании обсуждали вопросы развития системы детских школ искусств.

Сейчас в Мурманске работают 10 учреждений дополнительного образования, связанные со сферой культуры. К ним относятся музыкальные, хореографические, художественные, театральные и школы искусств. Всего в учреждениях обучаются более 3500 ребят.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «Мы хотим, чтобы люди знали, чем занимается то или иное учреждение. Знали об их успехах. Сегодня мы хотим обсудить наши проблемы, кадровые вопросы, потому что проблема кадров существует в сфере культуры».

Участники педсовета обсудили новые формы работы, основные направления развития учреждений, успехи педагогов и воспитанников. Изучали эффективные практики и говорили о новых возможностях.

Наталья Капитанова, руководитель городского методического объединения, преподаватель ДШИ №1: «Методическое объединение существует уже более десяти лет, но с января 2023 года его деятельность немного модифицирована. У нас появились новые методические секции, которые активно влились в работу. И мы разработали богатый учебный план на следующий год».

На большом собрании лучших педагогов наградили благодарственными письмами и грамотами.

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