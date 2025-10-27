Разведанные запасы углеводородов в Арктике оцениваются в $3,6 трлнСитуация на Северном бассейне иллюстрирует необходимость целевой поддержки российского рыбного экспорта - сенатор РФ Елена Дягилева
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.10.25 19:30

Впервые в Мурманске провели масштабную конференцию для специалистов индустрии красоты

Её главная тема: «От инноваций к практике». Специалисты индустрии красоты смогли вывести свою экспертность на новый уровень и узнать о трендах 2026 года.

Ведущие врачи дерматологи, косметологи и трихологи из России и других стран впервые приехали в Мурманск, чтобы поделиться опытом и самыми актуальными и рабочими методиками.

Анна Рубцова, руководитель дистрибьюторского Центра здоровой кожи и волос «ResedaОdor» в г. Мурманск: «Будут представлены новые средства ухода, новые международные активы для производства косметики, тренды в современной косметологии и трихологии».

Одним из ключевых партнёров события стал российский бренд профессиональной молекулярной косметики «ResedaOdor». Его основатель - химик-технолог Резеда Нурисламова лично представила разработки, соответствующие строгим международным стандартам качества.

Резеда Нурисламова, основатель и владелец бренда «ResedaOdor», химик – технолог, разработчик косметических и лекарственных форм: «Для нас приезд в Мурманск - очень важное событие, так как мы видим, как здесь развивается сфера красоты… Совместно с коллегами из Мурманска развиваемся… Здесь не только представители российского бизнеса, приехала делегация из Казахстана и даже из Индии».

Гостям конференции презентовали не только инновационные составы продуктов в косметологии, но и готовые схемы работы с клиентами.

Жанель Бактиярова, врач-косметолог: «Нам важно понимать, чтобы наши клиенты получали лучшие результаты с наименьшей травматикой. Мы в поиске таких результатов».

Варвара Борисова, косметолог: «Я пришла на конференцию, чтобы познакомиться с брендом, потому что уже немало моих коллег на нём работают и не первый год. Для меня всё будет новое интересным, хочется удивить своих клиентов новыми составами, уходами и ритуалами».

Миссия создателей косметики «ResedaOdor» - сделать передовые знания доступными для специалистов Заполярья, чтобы каждый житель северного региона мог получать услуги самого высокого уровня, не выезжая в другие города.

 

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Под прикрытием». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Россияне одобряют целевую ипотеку для врачей и учителей-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 2,06 рубля, доллар просел почти 1,99 рубля-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане жалуются на неудовлетворительное состояние подвала дома-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»