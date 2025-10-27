Впервые в Мурманске провели масштабную конференцию для специалистов индустрии красоты

Её главная тема: «От инноваций к практике». Специалисты индустрии красоты смогли вывести свою экспертность на новый уровень и узнать о трендах 2026 года.

Ведущие врачи дерматологи, косметологи и трихологи из России и других стран впервые приехали в Мурманск, чтобы поделиться опытом и самыми актуальными и рабочими методиками.

Анна Рубцова, руководитель дистрибьюторского Центра здоровой кожи и волос «ResedaОdor» в г. Мурманск: «Будут представлены новые средства ухода, новые международные активы для производства косметики, тренды в современной косметологии и трихологии».

Одним из ключевых партнёров события стал российский бренд профессиональной молекулярной косметики «ResedaOdor». Его основатель - химик-технолог Резеда Нурисламова лично представила разработки, соответствующие строгим международным стандартам качества.

Резеда Нурисламова, основатель и владелец бренда «ResedaOdor», химик – технолог, разработчик косметических и лекарственных форм: «Для нас приезд в Мурманск - очень важное событие, так как мы видим, как здесь развивается сфера красоты… Совместно с коллегами из Мурманска развиваемся… Здесь не только представители российского бизнеса, приехала делегация из Казахстана и даже из Индии».

Гостям конференции презентовали не только инновационные составы продуктов в косметологии, но и готовые схемы работы с клиентами.

Жанель Бактиярова, врач-косметолог: «Нам важно понимать, чтобы наши клиенты получали лучшие результаты с наименьшей травматикой. Мы в поиске таких результатов».

Варвара Борисова, косметолог: «Я пришла на конференцию, чтобы познакомиться с брендом, потому что уже немало моих коллег на нём работают и не первый год. Для меня всё будет новое интересным, хочется удивить своих клиентов новыми составами, уходами и ритуалами».

Миссия создателей косметики «ResedaOdor» - сделать передовые знания доступными для специалистов Заполярья, чтобы каждый житель северного региона мог получать услуги самого высокого уровня, не выезжая в другие города.

