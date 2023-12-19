Впервые в Мурманске провели спартакиаду по охранному многоборью

Участие в этих соревнованиях приняли сотрудники специализированных компаний.

В зале впервые собрались вместе представители подразделений вневедомственной охраны и охранных организаций, чтобы выяснить, кто из них самый смелый, ловкий и умелый.

Наталья Дубровина, директор частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия охраны»: «Хотим проверить уровень навыков, особенно по огневой подготовке. Посмотреть, чей уровень лучше, чей хуже. Им самим это интересно узнать».

Правильное положение тела, контроль дыхания и крепкие нервы - всё это необходимо для точной стрельбы. Доставать оружие на смене не приходится, но этот важный навык должен быть отточен у сотрудников охранных предприятий.

Олег Соколов, заместитель генерального директора охранной организации: «Стараемся работать по другим методам: словесно и убеждением. По стрельбе мы практикуемся: мы стреляем, ходим в тир, занятия регулярные».

Всего в соревнованиях участвовало четыре команды, в каждой по три человека. Им предстояло пройти три этапа: сдать теоретическую часть, физические нормативы и показать навыки стрельбы из пистолета ИЖ-71.

Олег Юркевич, ведущий специалист по вооружению вневедомственной охраны Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Надеемся показать хорошие результаты, достойные. У нас уровень подготовки, я считаю, достойный - и теоретическая и практическая части, так как ежедневно и ежемесячно у нас проходят занятия в рамках профессиональной подготовки».

В планах организаторов спартакиады, сделать эти соревнования ежегодными. И, конечно, приглашать на них больше представителей охранных организаций и ведомств.