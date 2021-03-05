Впервые в Мурманске проводится первенство Северо-Запада по хоккею с шайбой среди юношей до 12 лет

Сегодня на заполярный лед вышли команды из Санкт-Петербурга и Карелии.

Юные хоккеисты с задором выходят на лед. Молодая кровь бурлит, значит, игра пройдёт очень активно. В этот раз на заполярной арене сражались хоккеисты команд «СКА-Карелия» из Кондопоги и «СКА-Легион» из Санкт-Петербурга.

Питерские игроки выступали на различных российских и международных площадках, но в Мурманск приехали впервые. А вот соперники для них знакомые. Ранее спортсмены уже выходили на один лед, но проиграли. В этот раз настрой у «Легиона» только на победу. Тем более, что у парней все для этого есть.

Игорь Крюков, главный тренер «СКА-Легион» (2009) г. Санкт-Петербург: «Есть желание, есть стремление. Здесь будет важную роль играть и физическая подготовка, и техническая. Главное, желание, настрой и всё получится. Хоккей в России очень популярен. Играют все - и дети, и любители. Соответственно, это одна из любимых игр детей».

Болеть и поддерживать юных хоккеистов приехали их родители. Дмитрий Анохин, отец хоккеиста Яромира, который выступает за Легион под номером 44. Дмитрий придумал и всегда на играх сына проводит ритуал, чтобы его команда победила.

Дмитрий Анонхин, отец хоккеиста: «Ритуал на гол. И пока он работает хорошо. Так что надеемся, что все шесть игр выиграем и увезем отсюда победу».

Игры первенства пройдут до 8 марта. После этого будет определена команда-победитель для дальнейшего участия во Всероссийских соревнованиях.