Впервые в Мурманске собрались представители контрольно-счётных органов со всей России

На этой неделе наш областной центр стал площадкой для масштабного заседания президиума КСП.

Первое в Мурманске заседание президиума контрольно-счётных органов провели накануне, на нём рассмотрели 34 вопроса, связанных с аналитической работой. Также во время него были торжественно приняты 9 новых членов.

А сегодня состоялось тематическое мероприятие по актуальным вопросам внешнего финансового контроля.

Александр Мордвинцев, председатель Союза МКСО, председатель Контрольно-счётной палаты Волгограда: «Цель и задача, также как и каждого муниципального КСП, – повышение эффективности расходования муниципальных ресурсов, повышение эффективности управления муниципального управления. Эти вопросы основные, которые стоят всегда на повестке».

Алексей Суббота, председатель комиссии Союза МКСО по совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля, председатель Контрольно-счётной палаты Мурманска: «Наша деятельность направлена на то, чтобы подсказать, что-то скорректировать, помочь в принятии управленческих решений на муниципальном уровне. Мы помогаем органам местного самоуправления в реализации национальных целей, национальных и региональных проектов, муниципальных программ. Поэтому у нас не карающий меч, а предупреждение, предотвращение возможных, нецелых или нерациональных расходов».

Поприветствовали участников съезда представители исполнительной власти города и региона.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Все уголки нашей прекрасной страны представлены сегодня на нашем мероприятии. Мы очень рады и приветствуем наших гостей. Мы благодарны за инициативу, которую Сергей Михайлович высказал, чтобы провести это мероприятие на территории Мурманской области - в Арктике».

Иван Лебедев, первый заместитель главы города Мурманска: «Эффект от вашей работы колоссальный! Это не только повышение эффективности, но и изменение структуры некоторых процессов. А это очень важно в нашей с вами совместной работе. Как вы правильно сказали, все мы делаем одно большое дело. Как сказала Оксана Николаевна, на благо наших жителей».

Союз муниципальных контрольно-счётных органов был создан в 2002 году. Сейчас в нём состоят 514 палат нашей большой страны, а в президиуме 20 человек. Главная миссия этих специалистов - повышение уровня жизни граждан.