Впервые в Мурманске состоялась конференция, посвященная развитию детского туризма

На открытии мероприятия собрались сотни школьников, которые уже не представляют свою жизнь без турпоходов и дальних экспедиций.

Можно услышать невероятное множество историй о том, как кто-то однажды, собравшись в экспедицию, полюбил туризм навсегда. Песни у костра, шум леса и невероятное течение времени, которое будто бы замирает, как только ты оказываешься на лоне природы. Многим ребятам из Мурманска повезло испытать это состояние на себе, теперь они не в силах отказаться от таких походов и готовы, несмотря на все трудности, прокладывать новые маршруты.

Открытие городской конференции «Горизонты открытий и познаний» прошло в праздничной обстановке, где каждая школьная команда представляла творческие визитные карточки, в которых поведали о своих многочисленных экспедициях не только по городам Мурманской области, но и об образовательных турах по знаковым местам нашей страны.

Во многих школах города действует «Клуб юных путешественников», а благодаря Центру детского и юношеского туризма мурманские школьники каждое лето отправляются в походы, где изучают родной край, его погодные и климатические особенности.

- Вы на самом деле приобретаете самое главное, вы вкладываете в себя, ведь самая главная инвестиция в себя, потому что вы расширяете свой кругозор, знания вас преображают, - приветствует юных участников конференции Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - А ведь на самом деле в ваших руках будущее страны.