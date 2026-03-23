Впервые в Мурманске состоялся чемпионат и первенство по воздушной гимнастике

Этот зрелищный вид спорта, сочетающий сложнейшие акробатические элементы и артистизм, недавно получил официальный статус в России.

Строгий спортивный формат, официальные правила и серьёзная конкуренция. Более 37 спортсменок из Мурманска, Мончегорска и Североморска боролись за звание самых сильных и гибких. В программу включены три основных снаряда: полотно, стропы и кольцо. Каждый выполненный элемент — результат многолетних тренировок и ежедневной работы.

Виктория Аниткина приехала на чемпионат из Мончегорска. Воздушной гимнастикой девочка занимается 5 лет. Этот спорт привлекает северянку своей эстетикой. В её программе был номер, который запомнился не только сложными элементами, но и необычным ярким костюмом.

Виктория Аниткина, участница чемпионата: «Сама выбрала, мне нравится, как выполняются элементы и сами снаряды».

Алина Ланина и Лиана Буткевич из Мурманска на первых в нашем городе соревнованиях по воздушной гимнастике завоевали первое и второе место в своей возрастной категории. Спортсменки успешно владеют всеми видами снарядов. Однако, у каждой есть самый любимый.

Алина Ланина и Лиана Буткевич, участницы чемпионата: «Мне больше нравится выступать на полотне».

За плечами изящных гимнасток десятки выступлений и призовых мест. Девушки делятся секретом успеха.

Алина Ланина, участница чемпионата: «Главное головой собраться, внутри себя понять, что ты всё знаешь, ты уже много тренировалась. Ты просто идёшь и делаешь то, что делала на тренировках».

В апреле прошлого года, воздушная гимнастика официально получила статус полноценного вида спорта с едиными судейскими стандартами и системой присвоения разрядов.

Наталья Бойченко, представитель Федерации воздушной гимнастики Мурманской области, судья чемпионата: «это очень важно. Эти первые официальные соревнования очень важны для популяризации этого вида спорта. Потом будет следующий отбор».

По итогам выступлений тройки призёров определили в каждой возрастной категории, подтвердив, что воздушная гимнастика в регионе имеет большое будущее. А первый чемпионат и первенство в Мурманске стали отправной точкой для его развития.