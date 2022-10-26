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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.10.22 19:30

Впервые в Мурманске состоялся музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений»

Приобщиться к прекрасному помогает музыкальный фестиваль всемирно известного пианиста Дениса Мацуева. В рамках него юные дарования со всей России путешествуют по городам страны с концертами. Одной из площадок для выступлений стала и Мурманская областная филармония.

Впервые в Мурманске провели музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». В этом году его проводят по всей стране.

Юному Льву Бакирову всего 12 лет. Однако с концертами он объездил почти всю страну. Благодаря своему таланту и усидчивости молодой человек ежедневно всё свободное время посвящает репетициям.

В Мурманск в рамках фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» Лев приехал впервые.

Лев Бакиров, пианист: «Мне нравится дарить людям радость, музыку, впечатления. Я уже половину России объездил с Денисом Леонидовичем. Где только не был!».

Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева объединяет на сцене музыкантов разных возрастов. Мурманской публике представили новое поколение представителей российской исполнительской школы. Они уже звёзды, лауреаты множества конкурсов и выступают в именитых концертных залах страны и мира. Одна из дарований - Варвара Кутузова - стипендиат Фондов Владимира Спивакова и «Новые имена».

Варвара Кутузова, пианист: «Я вовлечена в классику с самого детства. И в моих ушах в повседневной жизни тоже звучит только классика, так как она разнообразна, многогранна. Я бы сказала, что это непростая музыка, но я нахожу новые краски. Например, я очень люблю стиль барокко. И сама хочу сыграть много барочной музыки».

Помимо этих артистов на сцене мурманской филармонии выступили ещё два молодых дарования. Все они высоко оценили красоту и профессиональный уровень нашего учреждения, а зритель - уровень их выступления.

Виктория Чачина, директор Мурманской областной филармонии: «Сегодня у нас с вами уникальная возможность посмотреть будущих мацуевых, луганских, спиваковых и так далее. Это очень важно и интересно. Действительно, диалог поколений, потому что мы с вами услышим новых вундеркиндов».

На сцену областной филармонии  выйдет и сам маэстро Денис Мацуев. Подробности концерта всемирно известного артиста вы узнаете в следующем выпуске новостей.

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