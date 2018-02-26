Впервые в Мурманске состоялся «Полярный гамбит 2018»

Пока на главной площади города проходили праздничные мероприятия, в гостинице «Арктика» состоялся Первый турнир по шахматам «Полярный гамбит 2018». На него съехались представители из разных городов страны, а также гости из Норвегии.

В отеле Азимут в эти выходные царила напряженная состязательная атмосфера. Впервые в Мурманске состоялся Открытый турнир международного масштаба - «Полярный гамбит 2018», посвящённый памяти Станислава Крылова. Соревнования беспрецедентные по количеству участников и уровню спортсменов.

- Это такой вид спорта, который ты не будет забыт никогда, - говорит Андраник Мусатян, председатель шахматной Федерации Мурманской области. - Спорт - это хорошо. Занимайтесь спортом и играйте в шахматы!

Помимо любителей шахмат побороться за призы собрались гроссмейстеры, мастера международной федерации «ФИДЕ», победители и призеры первенств из Мурманской и Ленинградской областей, а также Норвегии.

На турнир приехали и уроженцы Мурманска, которые уже долгое время проживают в других городах, но не забывают о родном крае. «Этот турнир довольно беспрецедентное явление и для Мурманска, для других регионов, - говорит Артём Зубрицкий, участник турнира (г.Санкт-Петербург). – Даже в Санкт-Петербурге турниров такого масштаба и с таким призовым фондом не так уж и много. Соответственно, это привлекает сильных игроков на них.

В турнире приняла участие и знаменитая мурманчанка гроссмейстер Валентина Гунина – многократная чемпионка мира, Европы и России, а также трёхкратная победительница Шахматной олимпиады. Именно она вместе с председателем шахматной Федерации Мурманской области Андраником Мусатяном сыграла первую партию, дав старт соревнованиям.

- Я уже говорила, что для того, чтобы выезжать куда-то, то нужны деньги, - говорит Валентина Гунина, многократная чемпионка мира по шахматам. - Поэтому, когда к тебе приезжают, естественно, ты можешь уже на месте заниматься, смотреть, получать опыт. Я надеюсь, для многих начинающих шахматистов этот турнир пойдет на пользу.

Организаторы турнира благодарят всех партнеров, откликнувшихся и внёсших посильный вклад в организацию события. Именно благодаря им гарантированный призовой фонд составил порядка 250 тысяч рублей.

- Я, как председатель шахматной Федерации региона, со своей стороны предпринял много мер по организации этого мероприятия, - говорит Андраник Мусатян, председатель шахматной Федерации Мурманской области. - Спасибо большое спонсорам. Я хочу обратить внимание, что очень серьёзную помощь оказала нам гостиница «Азимут», компания «Евророс», лично оказал помощь директор «Атомфлота» Рукша Вячеслав Владимирович.

- Наша компания традиционно является партнёром различных спортивных мероприятий, - говорит Ольга Трифонова, руководитель отдела рекламы торговой сети «Евророс». - Мы очень рады, что сегодня у нас есть возможность поддержать спортивное событие такого уровня - Первый открытый Международный чемпионат по шахматам. Благодарим организаторов и участников спортивного праздника за такое масштабное событие и надеемся, что турнир станет традиционным.

Помимо соревнований для всех участников спортивного мероприятия был проведён мастер-класс по шахматам от профессиональных спортсменов, творческий вечер памяти Станислава Крылова и сеанс одновременной игры.