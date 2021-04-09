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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.04.21 19:30

Впервые в Мурманске стартовал полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»

Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», направленный на развитие туристической сферы.

118 конкурсантов из 38 регионов страны собрались в Мурманске для участия в полуфинале всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Однако начался он не с церемонии открытия, а с подписания соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между правительством области и Общенациональным союзом организаций индустрии гостеприимства.

Грант Бабасян, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства: «Мы договорились с командой региона, что будем работать, с точки зрения обеспечения кадров индустрии гостеприимства. Практика показывает, всё, что связано с кадрами, с акселерационными программами, с программами развития топ-менеджмента индустрии гостеприимства, говорит, что это можно сделать быстро, за очень короткий период, привезти сюда правильных практиков».

Такое сотрудничество позволит развивать качество туристической сферы в нашем регионе. Сейчас на Север едут всё больше путешественников. Как отметил губернатор Андрей Чибис, по предварительным подсчётам за зиму более 100 тысяч человек посетили Мурманскую область. А это больше, чем в доковидный период. И привлекательность нашего края в северном сиянии и катании на оленях не заканчивается.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Уникальной нашей земли в том, что зимой и летом, весной и осенью здесь есть специфика и своя привлекательность. Даже тема специальных туров за грибами очень популярная у жителей Мурманской области, в которую можно, в том числе осенью в межсезонье привлечь больше количество туристов».

При этом важно не забывать и о жителях Мурманской области. Чтобы у них тоже было желание открывать родной край с новых сторон и влюбляться в него сильнее. А учитывая то, что на конкурсе большое количество местных участников, можно сделать выводы - наши люди активно заинтересованы в развитии заполярного туризма».

Алексей Агафонов, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей»: «Что касается представителей Мурманской области, я думаю, что в целом, жить на Севере, радовать и ощущать энергию севера, присуще каждому мурманчанину. И конечно, если они борются здесь за лучшие проекты в сфере туриндустрии, то, безусловно, у них шансы огромные».

На протяжении двух дней конкурсантов ждёт насыщенная программа. Они будут защищать свои проекты перед экспертами туриндустрии, решать региональные кейсы, а также участвовать в мастер-классах. Во время конкурса будут рассмотрены различные направления туризма: гастрономический, экологический, детский, для людей с ограниченными возможностями здоровья, энто-культурный и другие.

Сергей Корлыханов, заместитель исполнительного директора – директор департамента регионального развития исполнительной дирекции Русского географического общества: «Будем отсматривать интересные проекты. И финалиста-победителя традиционно поддержим финансово, организационно, медийно. Такой проект мы выбрали в прошлом году и ищем лучшие проекты в этом году».

На конкурсе было подписано соглашение в сфере туризма и гостеприимства между региональным профильным комитетом и Мурманским арктическим государственным университетом. А также заключён меморандум между комитетом по туризму области, Центром социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» и Союзом в сфере содействия развитию туризма «Гастрономическая карта».

Екатерина Шаповалова, автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России»: «В 2021 году запускается первое в стране мобильное приложение «Гид. Гастрономическая карта России». И очень хочется впервые об этом заявить именно в Мурманской области, потому что у нас одна из лучших практик именно в этом регионе. Именно по интеграции «Арктической кухни» в сферу гостеприимства».

Также, стало известно, что в 2022 году есть большая вероятность проведения первой церемонии вручения «World Arctic Travel Awards» в Мурманской области. В скором времени наш регион подаст заявку на возможность организации этого международного проекта.

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