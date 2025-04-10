Впервые в Мурманске стартовал специализированный форум «Киберустойчивая Арктика»

На него съехались специалисты по информационной безопасности из северных регионов России.

Кибербезопасность играет важную роль в развитии бизнеса, общества и даже страны. Ведь мошенники ежедневно пытаются взломать не только аккаунты людей, воруя их личные данные, но и цифровые ресурсы крупных предприятий, и даже государственных ведомств. Только в прошлом году были предприняты попытки кибератак на крупные сайты и программы Мурманской области.

Елена Семенова, министр цифрового развития Мурманской области: «У нас достаточно хороший уровень информационной безопасности. Это связано как с органами власти, так и с промышленными предприятиями. Крупные предприятия на территории Мурманской области «Росатом», «Норникель», «НОВАТЕК» достаточно серьёзно относятся к тебе информационной безопасности и очень хорошо обеспечивают защиту своих ресурсов».

Специалисты по информбезопасности из Якутии, Амурской и Липецкой областей, Ненецкого автономного округа и Карелии стали участниками тематических дискуссий и практикума по киберустойчивости, проходящих в Мурманске. Они обсуждали оценку и минимизацию рисков, выстраивание эффективной системы мониторинга, противодействие внутренним угрозам.

В рамках форума подписано соглашение о подготовке Минцифры Мурманской области к кибериспытаниям с «белыми хакерами».

Елена Семенова, министр цифрового развития Мурманской области: «Когда внешние хакеры, которые умею взламывать инфраструктуру, проводят атаки, а мы выстраиваем защиту так, чтобы могли защититься. Если понимаем, что произошли взломы, то перестраиваем модель, систему».

Багбаунти - так правильно называется эта работа, в Мурманской области будут проводить впервые.

Кирилл Семенихин, директор по операционному развитию IT-компании специализирующейся на кибербезопасности: «Мы хотим привить эту культуру, потому что сейчас актуальность информационной безопасности выходит на новый уровень. Очевидно, что СВО скоро закончится, но война из окопов перейдёт в киберпространство. Это будет явная скрытая угроза, о которой нужно думать и к ней готовиться».

Приятной частью большого форума стало торжественное вручение 100-тысячной Единой карты жителя Мурманской области 13-летней Анне Романовой. Отметим, что это её первая банковская карта в жизни.

Анна Романова, 100-тысячная обладательница Единой карты жителя Мурманской области: «Она будет полезна, потому что я покупаю разные вещи. И я буду больше их покупать, потому что буду экономить на проезде. Я увлекаюсь айкидо уже пять лет. Тренировки проходят далеко, поэтому я часто езжу на транспорте».

Ирина Романова, мама Анны: «Мы заказали карточку через «Госуслуги», очень быстро и удобно. Думали, что пойдём в МФЦ получать карту, а тут раздался звонок, и мы получили приглашение на это мероприятие. Мы много передвигаемся по городу на общественном транспорте: у дочери много секций, кружков, несколько поездок бывают с пересадками. Достаточно много уходит на это денег, а карта даст возможность сэкономить».

Проезд по Единой карте - не единственная выгодная услуга. По ней есть скидки на культурные мероприятия, в местах общепита и других сервисах. Список партнёров постоянно расширяется.

Елена Семенова, министр цифрового развития Мурманской области: «Задача, чтобы на единой карте жителя было максимальное количество сервисов для жителей, граждан и детей. Чтобы можно было проехать на транспорте, пройти в школу, оплатить питание и какие-то услуги со скидками. Когда у нас большое количество карт, то это не очень удобно. Когда у нас одна – мы ей везде пользуемся».

Так как к Арктике сейчас приковано внимание всего мира, а Мурманск объявлен столицей русской Арктики, то вся инфраструктура здесь нуждается в защите. Проведение масштабного форума по кибербезопасности станет ещё одним шагом в развитии этого направления.