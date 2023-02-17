Впервые в Мурманске «засияла» «Звезда Севера»

На масштабное событие приехали жительницы закрытых военных городов, жёны военнослужащих и участников специальной военной операции.

Четвёртую конференцию «Женщины Севера» было принято провести в Мурманске. Организаторы пошли на этот шаг не просто из-за большого числа спикеров и участниц. Но и для того, чтобы талантливых жительниц закрытых военных городов познакомить с активными мурманчанками. Это один из проектов, поддержанный Советом Федерации. Эксперты в будущем видят его как часть Евразийского женского форума.

Инна Святенко, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике: «Я уверена, что это та национальная стратегия в интересах женщин, которая сейчас разработана и вступила в силу до 2030 года. Мы в ней увидим то, что сегодня реализовано именно здесь - на площадке «Звезды Севера».

Евгения Чибис, руководитель регионального Единого волонтёрского центра: «Здесь спикеры – профессионалы своего дела проводят лекции и мастер-классы по вопросам, актуальным для наших женщин, по их запросам. В этом году мы сконцентрировались на вопросах психологии, эмоционального интеллекта, женского и детского здоровья. На вопросах саморазвития, открытия собственного дела и бизнеса».

Мария Афонина, проректор мастерской управления «Сенеж»: «Фактически мы будем говорить с женщинами про эмоциональный интеллект, эмоциях, доверии и каким образом создавать и восполнять традиции в семье. Считаю, что это очень важно».

Отметим, что первые встречи «Женщин Севера» проходили в закрытых городах специально для местных жительниц, чтобы они знакомились друг с другом и могли найти новое хобби, открыть свое дело. Такую инициативу с большим интересом восприняли в руководстве Северного флота и помогли организаторам конференции в осуществлении идеи.

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Северный флот всегда к людям лицом. И те вопросы, которые сегодня актуальны, они актуальны и для представителей и руководства СФ. Мы, конечно, благодарны им за конструктивное взаимодействие. А для меня всё очень легко. Я сама живу в военном гарнизоне, я сама из семьи военных и всегда с большим уважением отношусь к нашим военным. И знаю всё, что касается семьи, социальных вопросов».

В этот раз на мурманской площадке участницы демонстрировали свои работы всем гостям. Конечно, каждая девушка сейчас чувствует необходимость поддерживать наших бойцов, которые защищают Родину на спецоперации. Поэтому основной была выбрана именно эта тематика. Так, представительницы Сафоново создают своими руками окопные свечи для военнослужащих в рамках акции «Тепло матери фронту».

Анна Мишарина, участница выставки в рамках конференции «Звезда Севера»: «Мы изготавливаем свечи из обычных подручных средств. Обычный гофрокартон, парафин П2 и баночки. Посмотрите, пожалуйста, технологии, которые мы применяем. Это звёздочка, крест из двойной гофры и улитка. Регулярно отправляем свечи на фронт вместе с гуманитарной помощью».

Совсем юные, но неравнодушные ученицы мурманской гимназии №5 представили на выставке в рамках конференции свои сувениры. Это игрушки сшитые, вязанные и сделанные валянием, картины из бисера.

Маргарита Семерук, участница выставки в рамках конференции «Звезда Севера»: «Я люблю, когда что-то материальное, что можно потрогать. И когда ты делаешь работу, то прямо чувствуешь весь свой вложенный в эту работу труд».

На открытии форума выступила и заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. Приехать лично она не смогла, но обратилась к северянкам по видеосвязи.

Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации: «Я приглашаю вас к нашей совместной деятельности. У нас работает сайт Евразийского женского форума. Начинается и новый этап – включается цифровая платформа для консолидации лучших женских практик и проектов».

В течение первого дня форума для девушек работали различные площадки. Здесь можно было отправить открытки близким людям в любую точку России, поучаствовать в мастер-классах, прослушать лекции по ораторскому искусству, моде, астрологии, кинопроизводству и медицине. Специально для этого к северянкам приехал известный российский врач Андрей Продеус.

Со съёмочной группой «Арктик-ТВ» он поделился советом, как девушке оставаться здоровой на Крайнем Севере.

Андрей Продеус, врач-иммунолог, педиатр, профессор, соведущий программы Елены Малышевой «Жить здорово!»: «Надо кушать больше рыб северных морей. В этом тоже есть кусок большого здоровья. А у вас, в основном, не хватает витамина Д, его и можно там получить. Вы имеете этот шанс больше даже, чем у нас в Москве. Поэтому, я бы сказал так: «При правильном питании у вас на севере здоровье у людей будет лучше, чем у нас в средней полосе России».

Уникальный проект «Звезда Севера» рассчитан на 3 дня, он будет проходить в трёх городах: после Мурманска - в Североморске и Гаджиево.